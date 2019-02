Las responsabilidades políticas tras denuncia de Fiscalía sobre Urbanismo centran pleno de Ayuntamiento

Pleno del Ayuntamiento de Málaga de Noviembre

La petición de responsabilidades políticas después de que la Fiscalía de Málaga haya presentado una denuncia por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas en la capital, en concreto, en la promoción Villas del Arenal, que surgió a raíz de la comisión de investigación en el Ayuntamiento, y que es contra los concejales del PP Francisco Pomares y Teresa Porras así como el gerente de Urbanismo, José Cardador, centran el pleno del Ayuntamiento de este miércoles con mociones de PSOE, Málaga para la Gente y Ciudadanos, aunque con diferentes peticiones.Así, Málaga para la Gente pedirá responsabilidades políticas al alcalde, Francisco de la Torre, y también la dimisión de los ediles del PP y del gerente de Urbanismo. Por su parte, el PSOE solicitará el cese de las funciones del área de urbanismo a Pomares, a Porras, como miembro de GMU y del propio Cardador mientras "se resuelven las causas judiciales abiertas contra ellos". Ciudadanos, de igual modo, y como ya han anunciado, instan a De la Torre a ejecutar las tres destituciones si se cristaliza en apertura de diligencias, y por lo tanto, pasan a tener carácter de investigados.Frente a ello, el alcalde ha dicho estar convencido de la "acción correcta" llevada a cabo, destacando que "los tres servidores públicos" trabajan "por el bien común que impregnan sus acciones", insistiendo en el "buen proceder, buen trabajo, rectitud y honestidad" de los mismos.PETICIÓN DE RESPONSABILIDADEl portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado que De la Torre "ha transformado la GMU en un chiringuito a la hora de actuar y tramitar los expedientes", incidiendo, además, en que "quienes tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística no pueden ser el ningún caso los actuales responsables".A juicio de Pérez, "lo lógico y razonable es que el alcalde deje de proteger a estos responsables políticos y actúe retirándoles las competencias porque no puede mantener por más tiempo al zorro cuidando de las gallinas".Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha incidido en que este es el "escándalo más grave ocurrido en todos los años de gobierno municipal del PP", agregando, de igual modo, que "independientemente de lo que dictaminen los tribunales las responsabilidades políticas van más allá de la responsabilidad penal"."El alcalde debe cesarlos inmediatamente", ha enfatizado Zorrilla, quien ha dejado claro que, de lo contrario, "los estará respaldando y le exigiremos la dimisión a él".El viceportavoz municipal de Cs, Alejandro Carballo, ha incidido en que pedirán ejecutar la destitución de Porras, Pomares y Cardador cuando se cristalice la apertura de diligencias. "Entendemos las prisas de algunos portavoces por darse a conocer y encontrar el norte político dentro de su actividad en el Ayuntamiento, pero Cs es un partido serio y respetamos los tiempos y las decisiones del juez, además de que actuamos de manera paciente y coherente", ha defendido.Es más, tras insistir en que "hay que llegar hasta el final pero respetando los tiempos judiciales", el portavoz de Cs, Juan Cassá, ha dejado claro que traen la moción "para que no se empiece a hacer politiqueo por parte de partidos que son comentaristas de la actualidad; traen mociones para tratar de meternos en una trampa". "Huimos de titulares oportunistas y de la poca seriedad que tienen otros partidos políticos. Desde el minuto uno respetamos los tiempos judiciales", ha concluido.Sobre la moción de Cs se ha pronunciado el portavoz del PSOE criticando la "posición tibia y sumisa: es un brindis al sol y no podemos apoyarla". También Zorrilla ha dicho que la iniciativa naranja "es marear la perdiz". "Es una petición de dimisión en diferido", ha lamentado.Por último, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha detallado que se han dirigido al regidor y le han pedido que "por lo menos tuviera a bien retirar" a estas personas "aunque nosotros pedimos la dimisión". "Por ética política tendrían que retirarse pero también para facilitar la investigación", ha destacado. De igual modo, ha avanzado que si se produce la apertura de diligencias, "que se va a dar sí o sí", llevarán una moción al pleno para que también Ciudadanos "se sume a la dimisión inmediata".DE LA TORREAl respecto, el alcalde de Málaga ha defendido "el trabajo esforzado, difícil y complejo" de los ediles y el gerente, donde "se han tratado de hacer las cosas lo mejor posible" en unos temas de infracciones, que "tienen su complejidad".Ha recordado, de igual modo, los plenos en los que la oposición pedía que atendiendo a la reclamación o protesta de los vecinos "se fuera enormemente flexible desde el punto de vista de la aplicación de criterios de disciplina urbanística".A juicio de De la Torre "ha habido un planteamiento difícil en el equilibrio entre el rigor y la flexibilidad", que ha supuesto, por otra parte, el cese, por pérdida de confianza, de las personas que han estado al frente del departamento. Ha aludido a la reacción de demanda en lo laboral "perdida por las personas cesadas", recurridas y de nuevo perdidas por las mismas."En esas sentencias, además de resolver el tema laboral, se entra en el fondo de la cuestión y se habla del buen hacer y correcto proceder de la GMU en esta materia". Es más, ha dicho, en este sentido, que "hay un tema de tranquilidad que no puedo ni debo olvidar"."Estoy convencido de que hay un planteamiento de acción correcta" de Porras, Pomares y Cardador, ha reiterado y ha abundado "en la honestidad y rectitud" de los mismos, sobre la que ha dicho no tener duda."Nadie puede pensar, y si lo piensan le invito a que dejen de hacerlo, que cuando ha habido tales acciones para resolver este complejo problema es porque hubiera un interés directo personal de ellos", ha negado el regidor, señalando que "no creo que ningún grupo político esté pensando en eso", pero advirtiendo de que de lo contrario sería "no ser honestos, claros y actuar por estrategia partidista".De la Torre, quien ha afirmado que no ha visto la denuncia y que no ha adelantado la posición del voto en el pleno, ha defendido que el Ayuntamiento en estos años se ha "esforzado en trabajar honestamente al servicio siempre del bien común", mostrándose convencido de que esa idea "ha estado impregnada y dirigiendo" la labor de Porras, Pomares y Cardador.El regidor ha advertido de que la oposición "juega a estrategia partidaria y electoralista" y "ojo, le puede salir al revés de lo que pretenden", ya que "la gente, el pueblo llano, entiende las cosas" en alusión a que "están trabajando honestamente al servicio de ese bien común". "Es un tema que no está tan claro que políticamente le sea rentable a la oposición", ha aludido."Sé la trayectoria, sé la biografía, sé por qué están en la política, para qué y sé cómo trabaja el equipo de gobierno, además de lo que hemos hecho en Málaga estos años", ha defendido De la Torre, dejando claro que "hemos contribuido, modestamente, al prestigio de la política en España; eso es un activo que tenemos y está ahí", ha defendido.CACPor orto lado, Málaga Ahora lleva como moción urgente la gestión del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga). En concreto, entre otros, pide que se abra de inmediato una comisión de investigación para recabar con carácter urgente toda la información sobre obras imputadas por la gestión del museo como compras por producción. También proponen buscar una fórmula para que el CAC pase a ser gestionado por un organismo municipal.Proyectos en los PGE, la municipalización de Limasa, el apoyo a Juan Guaidó, políticas sociales, economatos, agentes locales y transformación del Muelle 4 son otras mociones a debate.