Las obras del Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera concluirán en la segunda mitad de 2020

Patricia Del Pozo consejera de Cultura en una visita a Antequera

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha visitado este miércoles las obras del Museo del Sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Málaga), que marcha según los plazos previstos, con una ejecución del 45 por ciento de la totalidad de la obra. Así, su finalización está prevista para finales de 2020.Esta actuación, encaminada a reducir el impacto visual del edificio inacabado del museo siguiendo las recomendaciones del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios (Icomos), y previa a la declaración de los Dólmenes como Patrimonio Mundial, supone la transformación del edificio museístico preexistente.Del Pozo junto con el alcalde del municipio, Manuel Barón, han visitado las obras del Museo del Sitio de los Dólmenes y el Museo de Antequera.Así, la consejera ha explicado que las obras, cofinanciadas por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y cuyo importe asciende a 4.523.030 euros, consisten en la reducción del volumen edificado mediante la eliminación de toda la primera planta, la simplificación de la volumetría existente, la reducción del número de acabados exteriores --eliminando aquellos disonantes, de forma que el conjunto ofrezca una imagen unitaria-- y la adopción de un revestimiento neutro.Se trata de una actuación significativa que supone una reducción del 35,9 por ciento del volumen del edificio del museo preexistente, manteniendo el programa del museo y la museografía inicialmente proyectada para el Museo del Sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.En concreto, el museo pretende realizar un acercamiento a lo que estos monumentos significan desde diferentes puntos de vista, con el fin de que el público pueda tener una idea mucho más clara sobre ellos antes de realizar la visita 'in situ' por los monumentos megalíticos.Según Del Pozo, las obras se están ejecutando a "buen ritmo" y constituyen una de las prioridades de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para esta legislatura en la provincia de Málaga.En este sentido, ha destacado que para 2019 hay prevista una inversión de más de 2,3 millones de euros, la mayor realizada por la Junta de Andalucía durante el período 2018-2020.Por otro lado, ha valorado el "magnífico conjunto arqueológico" de Antequera, de la que ha destacado es "una ciudad muy importante". "Antequera es una ciudad de una belleza patrimonial y cultural prácticamente inigualable, lo tiene absolutamente todo, es un conjunto de época de historia de Andalucía, y es una ciudad que no solo desde el punto cultural, si no de la Autonomía, es clave en la historia de nuestra tierra", ha subrayado.Cuestionada, además, por las reclamaciones del Ayuntamiento sobre la configuración del consejo de coordinación del Sitio para que se tenga en cuenta una mayor representación municipal, la responsable andaluza de Cultura ha explicado que "he recibido los informes para ver dónde lo dejo el gobierno anterior", aclarando que "lo estoy estudiando todo y tengo que reunirme con alcalde para analizarlo todo bien".No obstante, ha incidido en que "siempre he pensado que los gobiernos locales tienen que implicarse, es justamente donde están los conjuntos arqueológicos", ha dicho, valorando también que "el alcalde está haciendo una gestión estupenda, no tengo un pero, esto marcha de cine". "No hay nada mejor que la cooperación entre administraciones y con esta consejera la van a tener", ha destacado.También la titular de Cultura ha visitado, junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, la exposición antológica de Cristóbal Toral 'La mirada como testigo', que se exhibe en el Museo de Antequera hasta el próximo 26 de abril. El autor es Hijo Predilecto de Antequera y Medalla de Andalucía de 1995.--EUROPA PRESS--