Las empresas de BIC Euronova generaron 255 puestos de trabajo en 2018

Las empresas alojadas en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga BIC Euronova generaron en 2018 un total de 255 puestos de trabajo, lo que supone seis empleos de media por empresa.BIC Euronova, pionero en la ciudad en apoyar la creación, incubación, internacionalización y consolidación de empresas innovadoras desde su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en 2018 seleccionó y acogió siete nuevas empresas innovadoras en su centro.De igual modo, a lo largo del pasado ejercicio contó con un total de 41 empresas alojadas en sus instalaciones, cuatro de ellas de capital extranjero; a las que habría que sumar otras 30 alojadas en su incubadora virtual y cinco en el espacio de coworking.Así, durante el pasado año la ocupación media de BIC Euronova se situó en el 89 por ciento. En 2018 BIC Euronova obtuvo resultados positivos de 38.537,85 euros un 4,4 por ciento más sobre el presupuesto establecido, según han precisado a través de un comunicado.Por otro lado, han valorado que más de 25 por ciento de las empresas del Parque Tecnológico de Andalucía están o han estado en BIC Euronova, porcentaje que pone en relieve el alto índice de la tasa de supervivencia, en torno al 80 por ciento, de las empresas que han sido incubadas en el CEEI malagueño.Por otro lado, han recordado que en 2018 BIC Euronova continuó albergando la sede de ANCES, la Asociación Nacional de BICs españoles presidida por el director de BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas.Entre otros datos del pasado ejercicio, han destacado las 15 empresas que fueron apoyadas por BIC Euronova en la captación de financiación, las 33 empresas tutorizadas por el equipo de consultores de BIC Euronova, los 27 contratos de consultoría ejecutados y las siete empresas apoyadas en transformación digital.Asimismo, nueve servicios de gestión, cuatro servicios de open innovation y la entrega de una marca EIBT (Empresa Innovadora de Base Tecnológica), son datos de la actividad del CEEI malagueño en 2018.Además, BIC Euronova ofertó un total de siete jornadas de formación dirigidas a empresas y emprendedores en 2018, dato que se suma a los 22 eventos organizados de carácter empresarial, cinco desayunos tecnológicos y de la innovación, junto a una Jornada de Puertas Abiertas.También durante 2018 BIC Euronova fue miembro del Grupo de Estrategia Internacional Conjunta (GEIC), participó en misión comercial en Silicon Valley y recibió la visita de siete delegaciones internacionales.Un total de ocho proyectos internacionales fueron promovidos por BIC Euronova el pasado año, entre ellos Commbebiz (bioeconomía), FIBIA (innovación social), Social Challenges (innovación social), The Next Society (innovación en Oriente Próximo), Enrich Brazil (captación de inversión), Go Sump (movilidad urbana sostenible), Acttivate (innovación intersectorial) y Turbo-Sudoe (coaching a transference brokers).Por último y como acciones de Responsabilidad Social Corporativa, BIC Euronova colaboró con Aldeas Infantiles, la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama) y el Banco de Alimentos Bancosol durante el ejercicio 2018.BALANCEDesde su fundación, más de 490 empresas han sido tutorizadas por BIC Euronova, creando o manteniendo más de 4.950 puestos de trabajo de alta cualificación, durante sus primeros años de actividad, lo cual refleja la importancia del papel generador de empleo y riqueza que Bic Euronova y los CEEIS en general (Centros Europeos de Empresas e Innovación) tienen.Los sectores en los que se desarrolla la actividad de las empresas instaladas son principalmente los de la Ingeniería, Consultoría y TIC --Tecnologías de la Información y Comunicación--, aunque también se detectan distintos sectores tales como Energía y Medio Ambiente, Formación, Construcción Biotecnología, Fabricación, entre otros.En estos más de veintisiete años de experiencia, más de 4.400 proyectos de emprendedores han utilizado los servicios de BIC Euronova y se ha apoyado la creación de 875 nuevas empresas, generando y/o preservando 4.925 empleos.Así, de forma directa, 430 empresas han sido incubadas en sus instalaciones por un período medio de 2,25 años y con una tasa de supervivencia en torno al 80 por ciento.--EUROPA PRESS--