La UMA promueve el intercambio de investigadores con el Reino Unido

Málaga.- La UMA promueve el intercambio de investigadores con el Reino

La Universidad de Málaga (UMA) es una de las once universidades españolas que ha participado en la primera edición del programa de movilidad internacional 'On the Move', que promueve el intercambio de investigadores entre España y Reino Unido.En total, ha recibido siete ayudas, de las 35 que se han concedido entre todas las universidades que se han sumado a esta iniciativa impulsada por la CRUE y la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU).Los siete seleccionados de la UMA que gracias a este programa realizarán una estancia de investigación en centros de I+D+i o laboratorios británicos proceden de los Departamentos de Lenguajes y Ciencias de la Computación (tres), Derecho Público, Fisiología Humana, Psicología Básica y Física Aplicada.Igualmente, en el marco de la beca 'On the Move', también se incorporará a la UMA una investigadora de la University of Kent (Canterbury), que realizará una estancia en el Departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras.Impulsar el contacto entre grupos de investigación de ambos países, aumentar la participación en proyectos europeos y visibilizar a las universidades españolas en Reino Unido son algunos de los objetivos de este programa.Además de la UMA, las otras dos universidades andaluzas también presentes en esta primera edición de 'On the Move' son Córdoba y Almería. Esta iniciativa de movilidad internacional ha sido impulsada por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga.--EUROPA PRESS--