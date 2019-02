La Térmica acoge la primera gran exposición individual de la fotógrafa Nadia Lee Cohen

La Térmica acoge la primera gran exposición individual de la fotógrafa

El Centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, acoge la primera gran exposición individual que hasta la fecha se ha realizado de la fotógrafa Nadia Lee Cohen, titulada 'Not a retrospective'.Aclamada por el público y la crítica internacional desde que con solo 22 años fuera incluida en el Premio de fotografía Taylor Wessing y expusiera su obra en la National Portrait Gallery de Londres, la artista inaugura esta muestra comisariada por Mario Martín Pareja, este viernes 22 de febrero a las 20.00 horas.La entrada será libre. Previamente, la artista realizará un encuentro en el que repasará su obra a las 19.00 horas. La inauguración se completará con el concierto de Fru Katinka a las 21.00 horas en el Patio del Tiempo, en colaboración con Cervezas Alhambra.Así lo ha anunciado el director de La Térmica, Salomón Castiel, acompañado de la artista, del comisario y de Carlota Ruiz de Velasco, de la agencia DMB.En su intervención Castiel ha afirmado que La Térmica sigue apostando por el talento joven, siendo la exposición 'Not a retrospective' una "muestra deslumbrante de a lo que puede llegar una artista con la edad que tiene Nadia".En esta línea de apoyo a la cantera de artistas de la generación 'Millenial', ha recordado la próxima exposición del joven Filip Custic en La Térmica en el mes del marzo y el programa de Residencia de Artistas que lleva a cabo el centro desde hace años.Por su parte, Martín Pareja, ha afirmado que Nadia Lee Cohen es "una artista del presente" y que hoy en día son los museos y los coleccionistas los que están fijando su atención en la artista.La artista, que se ha mostrado muy agradecida a La Térmica por darle la oportunidad de presentar su primera exposición en solitario, ha afirmado que lo más importante para ella que cualquier persona pueda ver la fotografía y que genere sentimientos, dejándole al espectador la libertad de decidir lo que quiere ver.Con más de 50 imágenes incluidas en su primera gran exposición individual, sus fotografías enturbian los límites entre la fantasía y la realidad, lo animado y lo inanimado, desafiando la lógica con un toque de ironía y humor.NADIA LEE COHENNadia Lee Cohen (Reino Unido, 1990), que reside en Los Ángeles, muestra en su obra su gran fascinación por la evolución de la cultura americana que seguirá explorando. Para ello, ha afirmado, pasa tiempo fuera de L.A para volver a descubrirla cuando vuelve.Es una fotógrafa, cineasta y artista de autorretrato que ha trabajado con artistas internacionales como Katy Perry, Danny Trejo, A$AP Rocky, Tyler the Creator o Kali Uchis. Los Ángeles es la ciudad que más le inspira desde su primer viaje a Estados Unidos en 2014, y consecuencia de su fascinación por La Americana y el suburbio, y la conformista vida en esas zonas residenciales.En sus fotografías, Nadia cuenta historias que suceden tanto en el interior de esas casas en las que los protagonistas femeninos combaten el conformismo con el escapismo sexual, como en los exteriores, donde los rótulos y luminosos de las grandes marcas de consumo que dominan las escenas junto a guiños al mundo pop, alimentan las referencias culturales de la narración.El comisario ha explicado que a primera vista, las fotografías son llamativas, glamurosas y llenas de colores saturados, pero en una inspección más cercana se detecta un elemento melancólico. Es precisamente esta yuxtaposición la que le interesa a Nadia y da la clave de gran parte de su trabajo.Aunque se expresa sin tabúes, ella prefiere un enfoque más sutil en lugar de crear imágenes que tengan como objetivo sorprender al espectador. De esa manera, anima a la audiencia a absorber y contemplar la narrativa detrás de la imagen que aparece ante sus ojos.Asimismo, las mujeres son su sujeto favorito. En cada una de las imágenes, sus modelos trascienden el papel de actrices y encarnan los caracteres del personaje asignado. Nadia afirma preferir fotografiar gente real a modelos profesionales: "rotundas, sensuales y surreales, lejos de la belleza convencional".El elemento de la moda en su obra es también difícil de pasar por alto, tanto por su experiencia en el diseño, como por su educación en el London College of Fashion, aunque ella admite estar más atraída por el cine (Alfred Hitchcock, John Waters, Stanley Kubrick y los hermanos Cohen) y la fotografía cinematográfica (Willian Eggleston, Philip DiCorcia, Cindy Sherman, Larry Sultan).