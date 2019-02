La subdelegada del Gobierno destaca la formación y mediación para luchar contra la mutilación genital femenina

La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, se ha reunido este miércoles con miembros de Médicos del Mundo, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la jefa de la dependencia de Trabajo e Inmigración y la responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer para conocer la realidad de la Mutilación Genital Femenina (MGF) con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Tolerancia Cero y ha destacado la formación y mediación como herramientas para luchar contra esta lacra.Esta lacra comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los genitales externos femeninos así como otras lesiones en estos órganos, según ha recordado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, al menos 200 millones de niñas y mujeres vivas actualmente han sido sometidas a la MGF en todo el mundo. Cada año se mutilan los genitales a tres millones de niñas.La Mutilación Genital Femenina supone la violación de los derechos de la niña: a la salud, a la integridad física, a no ser sometida a torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes y el derecho a la vida en los casos en los que el procedimiento acaba produciendo la muerte.En España, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la tercera con mayor número de población extranjera susceptible de sufrir mutilación genital femenina y concretamente en Málaga las nacionalidades más sensible a sufrir este quebranto son las nigerianas, senegalesas y malienses.De acuerdo con el diagnóstico que está llevando a cabo la organización Médicos del Mundo es imprescindible aumentar las labores de detección y prevención según establecen los protocolos vigentes en la actualidad.La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es decir, una forma de violencia contra la mujer y una manifestación especialmente cruel de la discriminación por razón de género ya que es un acto de violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas por el mero hecho de serlo, tal y como establece el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de la mujer y la violencia doméstica de mayo del 2011.Este convenio, también conocido como el 'Convenio de Estambul', está en vigor en España desde el 1 de agosto de 2014. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género vigente en España recoge las previsiones del Convenio de Estambul donde se declara que son también formas de violencia contra las mujeres, entre otras, la mutilación genital femenina, la violencia física, psicológica y sexual, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el aborto y la esterilización forzados.Habitualmente, las mujeres mutiladas se han educado en ambientes culturales y tradicionales donde se les ha enseñado que la mutilación es buena para ellas. Cuando tras un proceso de educación estas mujeres se dan cuenta de los perjuicios que les ha supuesto esta práctica es cuando pueden convertirse en agentes de cambio cultural y oponerse a que les suceda lo mismo a sus hijas.Por eso se ha destacado en esta reunión la importancia de la prevención, la formación, la mediación y la concienciación de la sociedad frente a este quebranto y la adecuada atención a quienes ya la han sufrido.La Asamblea General de las Naciones Unidad instauró el 27 de noviembre de 2012 el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutiliación Genital Femenina pidiendo a los Estados que prohíban y castiguen esta práctica.--EUROPA PRESS--