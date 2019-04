La Semana de la ONCE abre sus puertas a la sociedad con 22 actos en la provincia de Málaga

Málaga.- La Semana de la ONCE abre sus puertas en Málaga a la sociedad

La ONCE celebra esta semana un total de 22 actos con el lema 'Capaz de ser capaces' con la intención de abrirse a la sociedad malagueña y compartir con ella la labor social que realiza la organización. La capital, junto a las localidades de Antequera, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga, tendrán un programa de actos específico dentro de las 200 actividades que se van a desarrollar en 37 ciudades andaluzas.Esta es la tercera edición de la Semana ONCE que organiza el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, para que los ciudadanos conozcan en primera persona qué hace para facilitar la plena integración de las personas ciegas y con discapacidad visual grave en la sociedad en todos los órdenes de la vida, desde la formación, el empleo, la accesibilidad, la tiflotecnología, a la vez que supone una aproximación a la cultura, a través sobre todo de la música, el teatro y del deporte, como instrumentos también de integración.Para la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, esta Semana se concibe como el reforzamiento de un vínculo entre la sociedad y la ONCE en una doble dirección. "De puertas adentro nos sirve para situar al afiliado en el centro de toda la atención de la ONCE y de puertas afuera supone una oportunidad de abrir las puertas de nuestra casa a todos los malagueños para que también se sientan corresponsables de esa labor social", ha expuesto.La Semana de la ONCE ha arrancado en Málaga con la actuación del dúo musical, de afiliados a la ONCE, Sergio y Marina, la apertura de un estand de información sobre voluntariado y un circuito de movilidad a oscuras para conocer, de primera mano, los problemas a los que se enfrentan las personas ciegas o con discapacidad visual grave.En la inauguración han participado la subdelegada del Gobierno, María Gámez; la concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Eva Sánchez; el diputado Participación y Coorperación Internacional, Félix Lozano; la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote, y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque.Durante la Semana ONCE se tratará de concienciar y sensibilizar a la población sobre todos los aspectos que tienen que ver con la adaptación, la inclusión y la accesibilidad de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, a través de circuitos de movilidad, actuaciones musicales, conferencias a niños y adultos, juegos, así como desayunos a ciegas o visitas guiadas.--EUROPA PRESS--