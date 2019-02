La remodelación del Mercado Central de Marbella comenzará en un mes

El concejal de Comercio de Marbella

El concejal de Comercio, Vía Pública e Industria del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), José Eduardo Díaz, ha anunciado el inicio de las obras de remodelación del Mercado Central, previsto para finales de febrero o principios de marzo, y un nuevo reglamento de funcionamiento de los mercados municipales que actualice la normativa existente desde el año 1982.El edil, que ha realizado un balance de gestión de sus áreas, ha subrayado "la apuesta" por los mercados municipales con actuaciones que suman 400.000 euros entre las ya ejecutadas y las que se van a emprender próximamente, destacando las del Mercado Central con una inversión de 190.000 euros.Díaz ha señalado que "el trabajo ha sido intenso, sobre todo teniendo cuenta la herencia recibida por parte del anterior Gobierno socialista, que no realizó ninguna actuación en los tres mercados municipales"."La labor llevada a cabo por el actual equipo de gobierno ha posibilitado la mejora de la solería en todas estas instalaciones, así como, además, dotar al Mercado de Divina Pastora de climatización y una nueva red wifi y de una nueva iluminación al central", según ha indicado, añadiendo que, en el caso de San Pedro Alcántara, se han acometido mejoras en la iluminación y la cámara frigorífica.En cuanto al central, Díaz ha explicado que las actuaciones "se dirigirán a solventar el principal problema que tiene, como es la necesidad de mantenimiento en la cubierta para evitar las goteras que padece, así como la necesaria impermeabilización de los puestos de pescado que aún no la habían recibido".Asimismo, ha manifestado que así darán "respuesta a una demanda de los adjudicatarios de los puestos con trabajos de señalización y pintura exterior del edificio para que sea más visible, más atractivo y más llamativo, ya que fue diseñado en su momento de espaldas a la ciudad".Por otra parte, ha explicado que "en este mercado se ha creado un reglamento interno de funcionamiento de los trabajadores y, además, se publicará en los próximos días en la página web del Ayuntamiento un reglamento de funcionamiento de los mercados municipales".Díaz ha apuntado con respecto al Mercado Central que "ha evolucionado muchísimo, ya que ahora conviven las actividades gastronómicas junto con la venta en sí; aún existen puestos libres y es complicado con la legislación vigente del año 82 poder darle ese dinamismo que necesitan"."Se trata también de crear un órgano que no existe a modo de consejo con representación por sectores que operan dentro del mercado --carniceros, pescaderos, fruteros y hosteleros, entre otros--, creando un órgano de interlocución con el Ayuntamiento y actualizar esa norma de 1982 en cuanto a la higiene y tratamiento de los productos", ha especificado.Además, ha detallado que "se ha procedido a la regularización de 700 puestos de los mercadillos y hemos conseguido que el de Marbella esté en su ubicación originaria, trabajando también con los adjudicatarios en una nueva ordenanza, que ya ha ido a Pleno para su aprobación inicial y está ahora informándose desde la Dirección General de Comercio como condicionante previo para su aprobación definitiva".El concejal ha destacado el trabajo realizado desde este departamento, "ya que en los más de dos años del anterior gobierno no fueron capaces de acometerlo".Díaz ha señalado que "durante estos 500 días al frente de la Delegación de Comercio, que tiene una incidencia importante en sectores claves de nuestra ciudad, hemos mantenido reuniones mensuales y hemos trabajado intensamente con todas las asociaciones de comerciantes y de empresarios, contando con la presencia de concejales de las distintas áreas".Ha recordado que "se han tratado, entre otras cuestiones, temas tan importantes como el plan municipal de aparcamientos, los eventos de Navidad, Feria y Semana Santa, el diseño de las obras municipales o el tratamiento de las zonas verdes, entre otros, siempre buscando una vertiente comercial".Asimismo, ha destacado la creación de la Comisión Mixta que "se va a reunir en los próximos meses, entre la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), la de Empresarios y Profesionales CIT Marbella y la Policía Local" y ha recordado que se propusieron de cara a la temporada alta "diseñar una campaña que mejorase la imagen de la ciudad, en cuanto a las normas de convivencia de nuestro municipio y el año pasado repartimos cerca de 80.000 flyers en todos los hoteles de la ciudad".A este respecto, ha informado de que "en breve tiempo, tendremos de nuevo esa reunión, ya se encuentra el pliego redactado y saldrá a concurso público la nueva campaña para este año, que queremos que sea mucho más ambiciosa que la anterior".Asimismo, ha indicado que han trabajado con los comerciantes, "no solamente en el seno del Consejo de Comercio, sino también diseñando campañas, con la Ruta de la Tapa y los Premios del Comercio --que se entregarán entre finales de marzo y principios de abril--", ha apuntado el concejal.Díaz ha explicado con respecto a la delegación de Vía Pública e Industria que "se ha hecho un esfuerzo enorme con los planes de inspección y control de terrazas y también llevaremos en breve a la Junta de Gobierno Local la nueva ordenanza de publicidad exterior, mientras que ya está en Contratación el nuevo pliego de kioskos en la vía pública".De igual modo, ha felicitado al personal de Industria, "que en 2018 realizó un esfuerzo importante por mantener el festival Starlite" y ha anunciado que próximamente "tendremos la ocasión de renovar la autorización para el año en curso".Además, ha añadido que "en 2019 hemos conseguido una cifra estable, aunque con tendencia al crecimiento, de licencias de apertura que rondan las 457 en 2018".Finalmente, el concejal ha destacado la consecución para Marbella de 15 millones de euros de fondos Edusi, "después de haberlos perdido en dos ocasiones anteriores con el anterior equipo de gobierno y que supondrá para este año una inversión de siete millones".--EUROPA PRESS--