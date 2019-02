La Policía Nacional se incauta de más de 300 plantas de marihuana en una vivienda en Benalmádena

Málaga.- Sucesos.- La Policía Nacional se incauta de más de 300 planta

La Policía Nacional se ha incautado de más de 300 plantas de marihuana en una vivienda de la localidad malagueña de Benalmádena en la que se había instalado una plantación bajo techo. La vivienda había sido alquilada un par de meses antes por un ciudadano de origen sueco, de tan solo 22 años, que fue detenido en Marbella (Málaga) cuatro semanas después del inicio de la investigación.Los investigadores de la Policía Nacional detectaron indicios de la actividad ilícita en la vivienda, situada en una de las zonas residenciales de la localidad de Benalmádena (Málaga). Realizadas las averiguaciones oportunas, se comprobó que el domicilio había sido alquilado por un ciudadano sueco apenas dos meses antes que, además, no tenía ningún contacto con los vecinos de la zona.Entonces, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se solicitó un mandamiento judicial y se accedió a la vivienda para su registro, hallando en el mismo un total de 323 plantas de marihuana, además de numeroso material para su cultivo, aparatos para la refrigeración, ventilación y extracción de aire. También se pudo comprobar cómo toda la instalación estaba conectada de manera fraudulenta a la red general de suministro eléctrico de la vía pública.En el momento del registro, el arrendatario no se encontraba en la vivienda, quedando en paradero desconocido desde ese instante. No obstante, las labores de búsqueda de la Policía Nacional por toda la zona de la Costa del Sol dieron sus frutos unas semanas después, cuando el joven de origen sueco fue localizado y detenido en Marbella.El detenido, al que se le imputan delitos contra la salud pública así como de defraudación de fluido eléctrico y de daños, ha ingresado en prisión provisional tras haber sido puesto a disposición judicial.--EUROPA PRESS--