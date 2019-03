La plataforma Bosque Urbano Málaga convoca a los grupos políticos a una reunión para acordar una zona verde

Antiguos terrenos de Repsol parque

La plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga ha presentado este viernes en el Registro General del Ayuntamiento una convocatoria dirigida a los representantes de los cinco grupos políticos municipales para tratar de alcanzar un compromiso mayoritario que permita la creación de un bosque urbano en la totalidad de los antiguos terrenos de Repsol durante la próxima legislatura.De aceptar la propuesta, la plataforma ha señalado que el encuentro tenga lugar el próximo martes 12 de marzo, a las 18.00 horas, en la sede de la Asociación de Vecinos La Cooperación, en el distrito de Cruz de Humilladero.El portavoz de Bosque Urbano Málaga, Pedro Francisco Sánchez, ha explicado a Europa Press que el objetivo de la misma es "valorar una vez que se ha roto el pacto de investidura entre el PP y Cs si hay posibilidad de llegar a un acuerdo que haga posible que los antiguos terrenos de Repsol en su totalidad se conviertan en una zona verde"."Nosotros entendemos que esta ruptura del pacto de investidura puede abrir una ventana de oportunidad en este sentido y nuestra obligación como plataforma es primero hacer esa propuesta a todos los grupos políticos, favorecer el diálogo entre los mismos, y si es posible, una vez que se concrete y se constate en esa reunión de que puede ser posible ese acuerdo empezar a trabajar para que esta legislatura no sea fallida en ese sentido", ha especificado.Así, ha resaltado que "el punto de inflexión puede estar en Cs", puesto que la postura de PSOE, IU-Málaga para la Gente, Málaga Ahora y el concejal no adscrito Juan José Espinosa "siempre ha sido la de mantener la propuesta de una gran zona verde y entendemos que ellos no cambiarían su propuesta", ha apuntado."Cs apoyó la propuesto del equipo de gobierno acogiéndose precisamente a ese pacto de investidura. Una vez que se ha roto entendemos que se puede abrir esa posibilidad. Esperamos que ellos nos contesten si han cambiado de postura o siguen manteniendo el apoyo a la propuesta que en su día acordaron con el equipo de gobierno y que era condicionante para la aprobación de los presupuestos", ha detallado Sánchez.Independientemente de si se desarrolla la reunión o del resultado de la misma, Bosque Urbano va a mantener su hoja de ruta de propuestas y movilizaciones planteadas en asamblea, ha precisado el portavoz del colectivo.Así, el próximo día 14 de marzo hay programada una charla explicativa en el distrito Cruz de Humilladero, a la que precede este domingo 3 de marzo una nueva plantación, "que es algo que nos gusta bastante porque atrae a mucha gente joven, atrae a muchos niños el hecho de hacer una plantación de árboles", ha resaltado.A esto se suma la cuarta marcha ciclista por un bosque urbano en Málaga. "Nuestra hoja de ruta sigue en pie pero entendemos que al final esto tiene una solución política y una solución que nosotros tenemos la obligación de forzar --entre comillas-- para que hablen, para que reúnan y para que intenten llegar a ese acuerdo", ha destacado."Ese es nuestro objetivo como colectivo vecinal, que los grupos políticos intenten ponerse de acuerdo; si no lo hacen pues nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta y seguir trabajando para que Málaga tenga ese pulmón verde que tanto necesita", ha concluido.