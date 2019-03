La PAC, el asesoramiento a residentes ante el 'brexit' e infraestructuras centrarán el pleno de la Diputación

Málaga.- El PP en la Diputación urge al Gobierno a impulsar ya el acce

La creación de un servicio de asesoramiento para los residentes británicos ante el 'brexit', el evitar recortes en la Política Agraria Común (PAC), la siniestralidad laboral, la planificación del proceso de adjudicación de la gestión del Caminito del Rey y los servicios sociales, además de diversas infraestructuras, y más recursos a los ayuntamientos para asumir la subida del salario mínimo de los beneficiarios de los planes de empleo son algunos de los asuntos que se debatirán en el pleno de la Diputación de este mes de marzo, que tiene lugar este martes.Así, el PP lleva como moción urgente la relativa a la Política de Agraria Común en la que, en concreto, insta al Ministerio de Agricultura a que "defienda los intereses del sector" planteando "todas aquellas enmiendas necesarias para que no haya recortes en la financiación de la PAC". El portavoz en la Diputación del PP, Francisco Oblaré, ha incidido en que les "preocupan mucho" los planteamientos del Ejecutivo central y "la dejadez" sobre esta materia.Sobre infraestructuras, el PP solicitará al Gobierno central que impulse ya el acceso norte al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y también otro acceso desde la autovía A-7 al núcleo de Caleta de Vélez. Por último, en otra moción los 'populares' pedirán que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y al resto de autoridades y organismos aeronáuticos que estudien la viabilidad técnica de una zona de vuelo en el municipio malagueño de Valle de Abdalajís.SMIPor su parte, el PSOE instará al Gobierno andaluz a que destine más recursos a los ayuntamientos malagueños para asumir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los beneficiarios de los planes de empleo, según ha explicado su portavoz, Antonia García.Al respecto, ha criticado que el Gobierno "de las derechas" en Andalucía quiera que en los planes de empleo, que ahora se tienen que ejecutar y que dejó aprobados el anterior Ejecutivo, sean los ayuntamientos quienes asuman la subida del SMI, "sabiendo que supondrá un sobrecoste inasumible para muchos de ellos".Instalaciones para la UNED en Málaga, las preocupaciones de los alcaldes con respecto al "abandono que sienten por parte del equipo de gobierno del PP" en la Diputación y el fomento de la igualdad en el medio rural, son otras iniciativas de los socialisas al pleno.Por último, la dirigente socialista ha incidido en que en esta sesión "se deben tratar y abordar los asuntos, problemas y retos" de la provincia"; frente, ha criticado, a lo que hace el PP "que abandona los asuntos provinciales, los intereses de los municipios y utiliza todas sus mociones de pleno para tratar temas que son exclusivamente de competencia nacional, con un marcado carácter electoralista".Al respecto, Oblaré ha afirmado que ya les gustaría que el Gobierno de la nación les "hiciera caso" y ha agregado que cuando, "como es previsible", gane el PP en las generales "seguirán teniendo como prioridades --que son lo que tratan las mociones-- el empleo, la Política Agraria Común y las infraestructuras", frente a las prioridades de los socialistas, que ha dicho, son "desenterrar a un señor que fue dictador y que desgraciadamente parece que le da rédito electoral"."El primer punto que aprobamos --este martes--, que es la liquidación del presupuesto, dice todo lo que hacemos nosotros por la provincia", ha dejado claro Oblaré en rueda de prensa.CAMINITO DEL REYEn otro orden, IU Para la Gente solicitará una campaña contra la siniestralidad laboral en los municipios menores de 20.000 habitantes impulsando el diálogo social y que contemple información en materia de seguridad laboral en los centros de trabajo.Su portavoz, Teresa Sánchez, también ha incidido que otra iniciativa de la coalición propondrá que se comience a planificar la futura gestión del Caminito del Rey ya que el actual contrato concluye en abril de 2020 para, de ese modo, que el proceso no sufra retrasos y este enclave pueda seguir funcionando "con normalidad y sin atrasos".En rueda de prensa, Sánchez ha incidido en la demanda de gestión pública de esta infraestructura a través de la empresa pública de Turismo y Planificación Costa del Sol. Por otro lado, otra iniciativa que propondrá IU Para la Gente versará sobre el derecho a la vivienda y en concreto, relacionada con los desahucios por impago de alquiler.'BREXIT' Y APLICACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNEROPor su parte, Ciudadanos en la Diputación propondrá que la institución provincial adopte medidas concretas de atención a los residentes británicos en la provincia, más de 40.000 censados, ante el 'brexit' y en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga.La viceportavoz naranja, Teresa Pardo, ha afirmado que "es preciso tomar medidas para que la transición tras el 'brexit' sea lo más legalista, cómoda y fácil posible en términos burocráticos" y ha añadido que ante "la incertidumbre actual" con los residentes británicos "es necesario que se pongan en práctica, cuanto antes, medidas concretas de atención a los afectados"."Una provincia como Málaga no puede quedarse al margen de lo que ocurra, máxime cuando además de afectar a la vida de los británicos residentes, también afecta a nosotros mismos", ha incidido.Por otro lado, otra moción de Cs propone la implantación de un sistema de alerta instantánea y autónoma para la seguridad de las víctimas de violencia machista por medio de una aplicación móvil indetectable que reúna los pertinentes y estrictos protocolos de seguridad.Asimismo, pedirán por la vía de urgencia al pleno la creación de un servicio de colaboración para asesoramiento técnico a los municipios menores de 20.000 habitantes que reduzca los tiempos de entrega de los trámites necesarios para la justificación de las subvenciones. En la actualidad, casi 200 millones de euros están pendientes de justificación.Por otro lado, el grupo de Málaga Ahora, según ha detallado su portavoz, Rosa Galindo, llevará una moción para que se palien "las notables deficiencias en los servicios sociales comunitarios a cargo de la Diputación", como ya han traído en otras ocasiones, por lo que han criticado que el equipo de gobierno "sigue sin ejecutar los acuerdos plenarios".Otras mociones de la formación serán una propuesta para conectar en bicicleta la provincia y que se lleven a cabo rutas ciclistas, con especial incidencia en la Gran Senda de Málaga y la Senda Litoral; además de otra iniciativa sobre fitosanitarios.OTRAS MOCIONESDe igual modo, el pleno tiene previsto abordar tramites ordinarios como la incorporación de diputados, la renuncia de otros, en concreto, del exportavoz de Cs Gonzalo Sichar; así como los cambios de portavocía en la formación naranja, que la asumirá Teresa Pardo, así como las del PSOE, con Antonia García, tras la salida de Francisco Conejo.Por otro lado, el pleno tiene previsto aprobar tres mociones institucionales. Una de ellas en relación con la rotulación de calles, rotondas, glorietas y parque con nombres de donantes de órganos y tejidos; otra de apoyo a Miguel Roldán, bombero malagueño que trabaja en Sevilla y que realiza acciones para socorrer a inmigrantes; y una última sobre la campaña de sensibilidad de la mujer en la ciencia.También, según ha explicado el portavoz del PP en la Diputación, tendrá cabida en el pleno dar cuenta de dos cesiones de patrimonio de la Diputación. La primera de ellas es concretar la cesión al SAS de la nueva infraestructura en el Hospital Civil para la investigación del cáncer; además de otra al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con el Centro de Folclore de Torre de Benagalbón.Asimismo, se dará cuenta al pleno de la liquidación de presupuesto de 2018: "Podemos estar presumiendo de una institución solvente, bien gestionada y con buena salud", ha concluido el 'popular' Francisco Oblaré.--EUROPA PRESS--