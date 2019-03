La llegada de pasajeros al aeropuerto de Málaga crecerá un 3,5% hasta el próximo mes de agosto

Imagenes del Aeropuerto de Málaga

El último informe sobre la capacidad de asientos ofertados desde marzo de 2019 hasta agosto de 2019 en el aeropuerto de Málaga, realizado por Turismo Costa del Sol, estima que la oferta de asientos de avión se incrementará un 3,5 por ciento hasta el próximo mes de agosto, siendo el porcentaje de incremento más elevado el que se produce en el mes de abril que es de un 8,5 por ciento y el mas bajo el de agosto con un 1,8 por ciento de subida.Según las previsiones, el Reino Unido registrará desde marzo a agosto 2019 un incremento de un 3,5 por ciento sobre el mismo período del año anterior y continúa posicionado como el principal mercado emisor extranjero hacia la Costa del Sol.El estudio señala que, además de Reino Unido, otros mercados de importancia para la Costa del Sol suben sus previsiones de llegadas al aeropuerto de formas significativa, como son Irlanda, Suecia, España y Holanda, según han informado desde Turismo Costa del Sol a través de un comunicado.El director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, ha detallado que "este informe no constata que el efecto del Brexit no se ha hecho sentir en el emisor británico hacia la Costa del Sol sino todo lo contrario, pues se observa que el incremento cuantitativo más importante en la llegada de viajeros que proceden de Gran Bretaña con 73.477 plazas más".Además, ha continuado, el estudio destaca que entre los mercados con más de 100.000 llegadas, se observa un gran crecimiento en la oferta de plazas aéreas durante los próximos meses procedentes de Irlanda (+15,8), Suecia (+15,5), Italia (+5,5), España (+4,8) y Holanda (+4,3), siendo Irlanda la que sigue a Reino Unido a nivel cuantitativo con 41.719 plazas más estimadas que en el mismo periodo del año anterior.En cuanto a la variación de la oferta de plazas por líneas aéreas, el informe destaca las compañías que más crecerán hasta agosto de 2019, donde hay que destacar los significativos crecimientos que tienen previsto operar hacia el aeropuerto de Málaga Norwegian (+16,2 por ciento, de 459.509 a 533.974), Ryanair (+13,2 por ciento), Jet2.com (once por ciento), y Lufthansa (+9,7 por ciento).La principal línea aérea que opera en el aeropuerto de Málaga, Ryanair, sigue creciendo en número de pasajeros, con un aumento cuantitativo de más de 175.000 plazas que en el mismo periodo del año anterior, ofertando un total de más de 1.500.000 plazas.En este sentido, han añadido que se observan descensos en la oferta de asientos de avión en este periodo de las compañías TUI Airways (-22,8 por ciento), Norwegian Air Shuttle (-3,7 por ciento) y SAS (-2,4 por ciento).En relación con la oferta de plazas por ciudad de origen, se observa claramente como desde los principales puntos de emisión de turistas hacia la Costa del Sol, se van a ver aumentados el número de asientos de avión ofertados para los próximos seis meses, y destacan los crecimientos de París Orly (+46,4 por ciento), Londres Luton (+30,4 por ciento), Dublín (+17,3 por ciento), Estocolmo (+14,3 por ciento), Amsterdam (+6,4 por ciento) y Helsinki (+5,7 por ciento).Por último, el informe señala que se observa un crecimiento en la previsión de la oferta de asientos en la clase Económica (+3,4 por ciento) y en Business (+12,3 por ciento).--EUROPA PRESS--