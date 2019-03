La Junta y la Diputación firman el protocolo de cesión de terrenos del tercer hospital de Málaga capital

Málaga.- La Junta y la Diputación firman el protocolo de cesión de ter

"El tercer hospital es una necesidad imperiosa para Málaga". Así lo ha definido el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien este viernes ha firmado con el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, el protocolo para que los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil de la capital, donde se ubicará el centro sanitario y que son propiedad de la institución provincial se cedan al Gobierno autonómico libre de cargas y de manera gratuita.Aguirre y Salado han escenificado el que es el primer paso para el tercer hospital de Málaga, una infraestructura sanitaria muy demandada por la sociedad civil. Con la rúbrica se avanza en los trámites administrativos necesarios para culminar con la cesión de 48.619 metros cuadrados de parcela.Este protocolo refrenda el acuerdo de pleno alcanzado por unanimidad en la Diputación en octubre pasado, con Elías Bendodo como presidente de la institución y que ha estado presente en este acto, junto al alcalde de la capital, Francisco de la Torre.La idea de la Junta de Andalucía es que el presupuesto de 2019, que se espera aprobar a finales de mayo o principios de junio, incluya la contratación de los estudios previos, el proyecto de obra y edificación y la dirección facultativa. No obstante, el titular de Salud ha aclarado que previo a todo eso se tienen que materializar los trámites burocráticos de cesión, puesto que el protocolo suscrito este viernes por las partes deberá volver al pleno de la Diputación. Una vez salvado ese punto, continuará a nivel técnico.Aguirre sí ha hecho hincapié en varias ocasiones durante su intervención en que este proyecto no se va a dilatar en el tiempo: "Hay que coger el toro por los cuernos". Ha asegurado que en el presupuesto de 2020 se contemplará una partida para su licitación, previéndose para el próximo año el arranque de la obra, sin concretar fecha y, por tanto, conclusión de las mismas."Esto es sumar voluntades: la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía; sabemos que tenemos un déficit en el continente y lo solventamos gracias a la Diputación", ha expuesto Aguirre, quien ha agradecido al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que iniciara los trámites en su anterior etapa como máximo responsable de la institución provincial malagueña.También ha tenido palabras el titular andaluz de Salud para el grupo de más de 300 profesionales que trabajaron en definir las necesidades sanitarias de Málaga, encabezado por el exconsejero José Luis García de Arboleya."El plan funcional es asumido al cien por cien y espero que en no mucho tiempo en ese aparcamiento lleno de coches se vea un edificio de más de 800 camas gracias al trabajo de todos", ha manifestado, añadiendo: "Espero que prontito veamos la obra; y para adelante"."COMIENZA LA PRIMAVERA SANITARIA"Salado, por su parte, ha sostenido que con la firma del protocolo de cesión "comienza la primavera sanitaria de Málaga tras un largo invierno", recordando que la provincia lleva esperando 31 años un acuerdo como este, "que posibilitara la cesión del uso o de la titularidad de los terrenos del Hospital Civil sin que, hasta ahora, hubiera un gesto favorable por parte del Gobierno andaluz"."Damos un paso de gigante para lograr que Málaga tenga su ansiado e imprescindible tercer hospital, es imparable y no hay marcha atrás", ha enfatizado el presidente de la Diputación, quien en su intervención ha pedido a la Junta que asuma la titularidad no sólo de los terrenos para el nuevo centro sanitario sino de toda la parcela sanitaria del Hospital Civil, que suma 85.580 metros cuadrados, así como las cargas tributarias de ese suelo.En este punto, ha recordado que en 1988, 1994 y 2003 la Diputación intentó llegar a acuerdos con la Junta de Andalucía para que asumiera las cargas que le corresponden de los terrenos del Hospital Civil, "y desde entonces la deuda contraída por la Junta con la Diputación en concepto de IBI de la parcela ronda los 2,7 millones de euros".Asimismo, ha incidido en que la Diputación de Málaga "ha mostrado siempre su máxima voluntad de colaboración y cooperación con la Junta para afrontar las graves carencias de la sanidad pública en Málaga". En este sentido, ha enumerado los casi nueve millones de euros de las obras del Hospital del Valle del Guadalhorce y sus accesos, así como la cesión del nuevo edificio de la Escuela de Enfermería para un centro de investigación pionero contra el cáncer de próstata.Igualmente, Francisco Salado ha explicado que la institución provincial ha estado esperando casi dos años para ceder el edificio de la antigua Escuela de Enfermería para la creación de un gran Banco de Ojos, "pero lamentablemente el anterior gobierno de la Junta dejó caducar nuestro ofrecimiento".El presidente de la Diputación y el alcalde de la capital han coincidido en las carencias de la provincia en camas por número de habitantes pese al incremento de la población en los últimos años y también durante el verano en el conjunto de Málaga.De la Torre, que ha recordado las vicisitudes de este proyecto sanitario y cómo se anunció en 2007 un macrohospital, se ha mostrado "alegre" por estos primeros pasos y ha confiado en que las obras duren tres o cuatro años e incluso menos."Lo importante es hacerlo bien y conectarlo con la realidad del Hospital Civil y del Materno", ha agregado, destacando que es un proyecto demandado "por todos los malagueños; una historia con principio y un final feliz".Según los datos de la Junta de Andalucía, el nuevo centro hospitalario contará con una superficie construida de cerca de 162.000 metros cuadrados y se distribuirá en once áreas funcionales. Se prevé que el futuro edificio sanitario tenga además 816 habitaciones de uso individual, 213 consultas de especialidades, una Unidad de Cuidados Intensivos, un servicio de Urgencias, 52 quirófanos y una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.También se prevé contar con diferentes hospitales de día, en concreto quirúrgico, médico polivalente, oncohematológico y de diabetes; y áreas de Hemodiálisis, Hemodinámica, Salud Mental, Rehabilitación, Radioterapia, Radiodiagnóstico, Laboratorios, Medicina Nuclear y Anatomía Patológica, entre otros elementos asistenciales.El que será el tercer hospital permitirá ampliar la cartera de servicios que se presta, en especial en aspectos quirúrgicos, ya que incorporará quirófanos híbridos, uno de ellos con TAC y otro con Resonancia Nuclear Magnética, con los que se podrán llevar a cabo intervenciones más complejas.Aguirre ha indicado, no obstante, que el plan funcional se irá adaptando poniendo como ejemplo que quizá hoy se demanden cosas y durante la construcción se detecten otras necesidades, por lo que se harían "pequeños cambios". "El grueso sigue para adelante. Sabemos lo que queremos y es adecuarlo a la realidad", ha apostillado.LOS QUIRÓFANOS DEL GUADALHORCE, EN UN MESPor otro lado, el consejero ha indicado que en el plazo de un mes o mes y medio estarán operativos totalmente los quirófanos del Hospital del Guadalhorce: "En ellos se volcará parte de la importante lista de espera" de la provincia."Me consta que los dos gerentes --de los hospitales públicos-- están trabajando en ello y por las tardes se activarán quirófanos para atender a esos ciudadanos que estaban fuera" de los 180 días del decreto de garantía de respuesta. Aguirre ha aclarado también que las operaciones suponen después camas para esos pacientes y profesionales como auxiliares: "El circuito está hecho pero hay que optimizarlo".Por último, sobre un tercer hospital en la zona este, ha indicado que serán profesionales y ciudadanos quienes valoren las necesidades de infraestructuras, destacando la labor del grupo de trabajo en Málaga y que se extrapolará a todas las provincias "y donde no interfieran los políticos".