La Junta sustituye la depuradora de El Torcal para solventar los problemas de los dos últimos años

Málaga.- La Junta sustituye la depuradora de El Torcal para solventar

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha iniciado el cambio de la depuradora del paraje de El Torcal por una nueva y de mayor capacidad para poner fin a los problemas que dicha planta venía generando en los dos últimos años, principalmente malos olores.El delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Fernando Fernández Tapia-Ruano, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, han visitado el paraje de El Torcal, donde se desarrolla la obra, que cuenta con un presupuesto de 40.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de dos semanas.Las obras comenzaron el pasado 25 de marzo y está previsto que se prolonguen hasta el 10 de abril, según han informado desde la Junta en un comunicado.Los trabajos conllevarán el cambio de la depuradora y la instalación de nuevas balsas filtrantes. Los nuevos espacios de almacenamiento del agua proveniente de la depuradora tendrán un sistema por el cual irá rotando el uso de cada uno de ellos, lo que permitirá alargar su vida útil.La capacidad de la depuradora se había quedado pequeña para tratar el agua de los numerosos visitantes del paraje, lo que provocaba la existencia de malos olores en el entorno del centro de visitantes, han agregado.El delegado territorial ha explicado que la actuación era "totalmente necesaria y no podía retrasarse más, por eso ha sido una de las primeras medidas impulsadas por el nuevo Gobierno desde la Consejería". Fernández Tapia-Ruano confía en que los trabajos se desarrollen con normalidad y se puedan reabrir en breve todas las instalaciones del recinto afectadas por la obra.Los trabajos de ejecución de la obra provocarán que durante este período no se permita el acceso con vehículos privados hasta el aparcamiento ubicado junto al Centro de Visitantes del Paraje Natural, habiéndose dispuesto un servicio de autobús lanzadera para subir y bajar del mismo. No obstante, el centro de visitantes permanecerá abierto al público y se han instalado sanitarios portátiles y máquinas de refresco, dado que la cafetería, el restaurante y sus aseos estarán cerrados hasta la culminación de las obras.--EUROPA PRESS--