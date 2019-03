La Junta organiza en el Festival de Cine talleres de narrativa audiovisual para docentes y alumnos de secundaria

Málaga.- Festival.- Málaga despliega este viernes la alfombra roja par

Las consejerías de Cultura y Patrimonio Histórico y de Educación y Deporte participan en el Festival de Málaga.Cine en Español con cinco talleres de narrativa audiovisual destinados a docentes y alumnos.La actividad pertenece al programa Aula de Cine Andalucía, que llevan a cabo la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) y la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, y que tiene el objetivo de promover la alfabetización mediática de alumnos y alumnas de centros sostenidos o participados con dinero público.Así lo ha detallado Almudena Bocanegra, gerente de la Aaiicc, que junto con Aintza Serra, directora de currículum de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, ESCAC, colaboradora del ciclo; y Antonio Segura, director general de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, han dado a conocer las aportaciones de la Junta de Andalucía en el Festival de Málaga.El taller de narrativa audiovisual para docentes se ha impartido este jueves en el cine Albéniz de Málaga a cargo de la ESCAC, que conducirá también tres --de los cuatro-- talleres para alumnado en el marco del festival malagueño.La relación de esta prestigiosa escuela con el programa Aula de Cine se extiende a otros 20 en centros educativos andaluces entre enero y abril de 2019, lo que repercutirá en unos 600 alumnos.Los talleres para el alumnado se celebrarán los días 18, 19 y 20 de marzo; tres de ellos, los conducidos por la ESCAC, tendrán lugar en el IES Vicente Espinel, a donde asistirán alumnos de los IES La Maroma, Sierra de Yeguas y Cartima; otro más, éste de Narrativa Documental, se celebrará el día 19 en el Museo Picasso Málaga, impartido en esta ocasión por Kinodetour, colaborador habitual de AulaDcine; a éste acudirá alumnado de segundo de Bachillerato de la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga.Los talleres, denominados Introducción Intensiva a la Narrativa Audiovisual, se basan en la técnica 'learning by doing', en el trabajo por proyectos y en la autoevaluación.Por último, han recordado que el Aula de Cine Andalucía nació en 2013 con el objetivo de mostrar el cine hecho en Andalucía que no se proyecta en los circuitos comerciales; el ciclo ha crecido y evolucionado, habiendo pasado de "ver cine" a "hacer cine", tanto para profesores como para alumnos.Ahora es una potente herramienta de alfabetización mediática y un referente en España y en el extranjero que, en sus seis cursos de vida, ha implicado a 1.398 centros educativos sostenidos con dinero público, a 315.356 alumnos o alumnas y a 20.398 docentes. El programa ha sido premiado en 2016 por la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan).--EUROPA PRESS--