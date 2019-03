La Junta impulsará el puerto deportivo Torrox-Nerja en su apuesta por el turismo sostenible

El director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Rafael Merino, ha visitado este miércoles la ubicación donde se prevé la futura construcción del puerto deportivo Torrox-Nerja y ha asegurado, tras mantener una reunión de trabajo con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina, que esta infraestructura "es de los proyectos más incuestionables de todo el litoral andaluz" y de la comunidad en su conjunto.Por tanto, Merino ha garantizado la voluntad del nuevo Gobierno de dotar a la costa oriental de la provincia de Málaga de un puerto demandado socialmente desde hace ya más de 25 años.El director gerente de la APPA ha garantizado que dicha infraestructura, esencial para el turismo, sentará las bases del "desarrollo sostenible y de calidad", no sólo en la comarca de la Axarquía y la provincia malagueña, sino en toda la comunidad andaluza.Andalucía cuenta actualmente con 37 puertos de titularidad autonómica, 24 de ellos gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y los 13 restantes a través de concesiones. El de Torrox-Nerja se ubicará finalmente en la zona de la playa de Vílchez, tras varios cambios de ubicación, según ha recordado Patricia Navarro."Este proyecto del puerto deportivo de la Costa del Sol Axarquía, que lleva más de 25 años guardado en un cajón, pues se empezó a hablar de él en 1990, por fin va a contar con la voluntad real de la Junta, porque estamos decididos a compensar a la Axarquía por el abandono sufrido durante tanto tiempo y a sacar a la comarca del estancamiento al que fue condenada por el anterior Ejecutivo autonómico", ha asegurado.El alcalde de Torrox ha afirmado que "el tema náutico es fundamental para la Axarquía y no puede ser que la Costa del Sol Oriental no tenga realmente un puerto deportivo moderno con municipios tan potentes como Nerja, Torrox, Frigiliana, Algarrobo o Vélez Málaga", por lo que ha agradecido la visita y el respaldo del director gerente de APPA y ha mostrado su colaboración y lealtad institucional para que dicha instalación sea una realidad.En la reunión que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles también han participado el director de Puertos de la Agencia, Diego Anguís, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Casero.--EUROPA PRESS--