Málaga.- La Junta asegura que debe ser "aliada" de los ayuntamientos y

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asegurado que la Junta de Andalucía debe ser "aliada" de los ayuntamientos y "no entorpecer proyectos" de desarrollo local, entre los que ha citado el metro de Málaga, el puerto seco de Antequera o la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en el barrio de Veracruz en esta localidad y que ha visitado este lunes junto a su alcalde, Manuel Barón.Así, ha aludido precisamente a esta promoción de VPO, que ha tenido que pagar "a pulmón" el Ayuntamiento antequerano "con ayuda del promotor" y ha calificado el modelo desarrollado como "de éxito". "Sabemos que no ha sido fácil, que ha costado esfuerzo, y entendemos que es un modelo a exportar a pesar de todas las dificultades encontradas en el camino y no entendemos que el Gobierno anterior no lo haya exportado, sólo hay tres promociones en Andalucía", ha apostillado.Las obras de 14 VPO y garajes en el camino de la Campsa se iniciaron en septiembre de 2017. Nueva de estas viviendas se destinarán a realojar a familias propietarias de inmuebles afectados en el tercer callejón de Esparteros por los movimientos del terreno que afectaron a sus casas en 2003. Esa zona afectada, precisamente, se convertirá en una plaza pública.Además, dos viviendas se cederán, como tuteladas, a una asociación de personas con discapacidad y otras tres se pusieron a la venta en condiciones favorables para los interesados que cumplan los requisitos.La consejera se ha referido a los dos objetivos principales de esta promoción, que han sido la rehabilitación y la reordenación urbana de su entorno y ha considerado que "no puede ser que la propia Junta ponga trabas" a proyectos como este, garantizando su colaboración al Ayuntamiento, a cuyo alcalde ha asegurado que percibirá tanto los algo más de 300.000 euros del Estado, "que el Gobierno del PP transfirió a la Junta pero esta aún no lo trasladó al Consistorio", y la cantidad del Gobierno autonómico que supera el medio millón de euros. El resto, hasta 1,6 millones, lo sufraga el Consistorio."No puede ser que una promoción con este objetivo social sea la Junta la que ponga trabas, tiene que ser aliada y facilitar que obras como estas, con su importancia, vean la luz lo antes posible y es compromiso del Gobierno simplificar, aclarar, reducir la maraña administrativa y burocrática, recortando plazos y dar salida a proyectos como estos que formarán parte del entorno de Antequera", ha expuesto la titular andaluza de Fomento.El alcalde se ha mostrado, por su parte, convencido de que el Gobierno de PP y Ciudadanos pagarán "de la manera más diligente" lo adeudado y ha recordado que existe un protocolo firmado entre las tres administraciones. Ha indicado que la previsión es que los nuevos vecinos estén en estos inmuebles este próximo verano."Estamos trabajando para desbloquear este asunto, ya sabe la secretaria general técnica que se tiene que desbloquear el pago porque es un dinero que le corresponde a Antequera", ha agregado la consejera, quien ha añadido que se han encontrado "facturas sin pagar, una deuda de 1.028 millones de euros en las tres agencias de la Consejería, proyectos paralizados, algunos que arrastran reclamaciones y con sentencias firmes, etcétera".OTROS PROYECTOSPor otro lado, cuestionada por otros proyectos como la circunvalación o la situación del Palacio de Ferias, Marifran Carazo ha apuntado que están trabajando para "dar luz a muchos proyectos". En este punto, ha recordado que el presupuesto actual es prorrogado: "Esto nos dificulta mucho el poder seguir poniendo en marcha numerosos proyectos".Ha lamentado igualmente la "desidia" del anterior Gobierno socialista por no dejar un presupuesto aprobado que, pese a que "no sería el del Gobierno del cambio" sí ayudaría. No obstante, ha recalcado que están trabajando "desde el primer día" en las cuentas de 2019 en el que es necesario conocer, a su juicio, la realidad: "Los proyectos inacabados, las facturas sin pagar, etcétera".Precisamente, sobre el Puerto Seco de Antequera, lo ha calificado como una "prioridad absoluta del nuevo Gobierno". "Entendemos la importancia logística para la comarca y para toda Andalucía. Es de esos proyectos que cuentan con mucha maraña administrativa y burocrática", ha enfatizando, comprometiéndose a avanzar próximamente el "estado real" del mismo."No se ha contado toda la verdad, con plazos que no se corresponden. Ha habido incumplimientos sistemáticos, como el anterior plazo de que la obra estaría licitada a finales de 2018, en el momento en que estamos y esa fecha no fue real", ha explicado.Por ello, la consejera andaluza de Fomento ha avanzado que se visitarán las instalaciones para trasladar la información con la que cuentan sobre los trámites "que tienen que darse para dar luz a este proyecto".