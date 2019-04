La Junta aprobará un nuevo Plan de Ordenación de la Costa del Sol esta legislatura y contará con ayuntamientos

Málaga.- La Junta aprobará un nuevo Plan de Ordenación de la Costa del

El secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Andrés Gutiérrez Istria, ha señalado este jueves en Marbella (Málaga) que la Costa del Sol Occidental contará "sin duda" con un Plan de Ordenación Territorial antes de que termine la legislatura.Gutiérrez Istria, que ha participado en una jornada sobre urbanismo junto a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha añadido que, en la elaboración del Plan, la Junta contará con los ayuntamientos de la comarca "desde el minuto 1"."Este plan tendrá una particularidad y es que, desde el minuto 1, los ayuntamientos van a participar de forma muy activa en ello", ha señalado Gutiérrez Istria, que ha asegurado que hace una semana mantuvo una reunión con Muñoz para anunciarle la medida.A juicio del secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta es "ridículo" que el Gobierno regional elaborara un Plan de Ordenación de la Costa del Sol Occidental al margen de las administraciones locales."El Plan de la Costa del Sol lo vamos a retomar desde la Junta, pero con plena participación de los ayuntamientos, algo muy distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora", ha añadido.Este dirigente andaluz ha explicado, por otra parte, que el Gobierno regional ha adoptado diferentes medidas para reducir los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos, tiene la "decisión firme" de acometer una Ley del Suelo y ha iniciado las actuaciones para elaborar un Plan de Infraestructuras del Transporte para la comunidad autónoma.Según Gutiérrez Istria, la intención de la Junta es que los planeamientos urbanísticos se aprueben en un "plazo razonable" ya que, ha señalado, "no estamos dispuestos a permitir lo que ha sucedido en Macharaviaya (Málaga), cuyo PGOU se aprobó de forma definitiva tras 18 años". "A los municipios pequeños no les podemos exigir la misma documentación y trámites que a los grandes. Esa será una de las actuaciones", ha indicado.Respecto a los municipios de mayor población, la Junta "no permitirá que su planeamiento sea un documento gigantesco, farragoso y complejo, de interminable duración en el tiempo y sometido a innumerables requisitos e informes sectoriales"."Nuestra intención es simplificar los trámites para agilizar los instrumentos de planeamiento urbanístico", ha agregado Gutiérrez Istria, que ha señalado que el tiempo medio para aprobar un PGOU en Andalucía es de ocho años. Se trata de un plazo "que carece de lógica, ya que se tarda menos en anular un plan que en tramitar y aprobar uno nuevo".En la elaboración de la Ley del Suelo, la Junta contará con la "participación activa de instituciones como la Universidad, Colegios Profesionales, Diputaciones y colectivos ciudadanos y los ayuntamientos tendrán un papel fundamental".Por su parte, el Plan de Infraestructuras del Transporte recogerá unos equipamientos "enormemente necesarios para el desarrollo económico de Andalucía y elementos claves de equilibrio del territorio andaluz y sostenibles ambiental y económicamente".La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha asegurado que el futuro PGOU del municipio "mantendrá la esencia que siempre ha tenido la ciudad en torno a la calidad de vida y apostará por un turismo de excelencia, que rompa la estacionalización, por hacer posible nuevos desarrollos, la innovación y la participación"."El futuro PGOU deberá tener en cuenta la realidad actual de Marbella, apostando por nuevos servicios y equipamientos, dotando a la ciudad de mejores infraestructuras y valorando el tipo de municipio que tenemos, con centros urbanos rodeados de urbanizaciones, que se tendrán que potenciar con todo lo que no se ha hecho hasta ahora", ha concluido la regidora.--EUROPA PRESS--