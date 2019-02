La Junta afirma que no se dará "ni un paso atrás" en derechos adquirid

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado que no darán "ni un paso atrás" en los derechos adquiridos por las mujeres y que seguirán "luchando por la igualdad real y efectiva".Así lo ha asegurado en la inauguración del Encuentro de Organizaciones de Mujeres Rurales en Ronda (Málaga), incidiendo en que en su trayectoria profesional de 29 años en la docencia ha trabajado por la educación y contra la violencia machista y, ahora, desde el ámbito político, puede "hacer política con mayúsculas, recuperar la esencia de la política y construir el bien común, mejorar la vida de las personas, con la firme convicción de que no se va a dar ni un paso atrás en los derechos adquiridos"."Con esa convicción y firmeza os digo que vamos a seguir luchando por la igualdad real y efectiva, no la escrita sólo en las leyes; por superar la brecha salarial, que tengamos un trabajo digno y remunerado en igualdad con los hombres; por más oportunidades, más formación, apoyando a autónomas y emprendedoras con medidas que se pondrán en marcha", ha manifestado, añadiendo que trabajarán para que la conciliación sea una realidad.Al respecto, ha indicado que "ojalá" en vez de conciliación se hable de corresponsabilidad: "Si logramos la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, de darles --a los padres-- la oportunidad de la crianza desde el minuto cero seguramente cambiará ese concepto y no tendremos que hablar de conciliación".Mientras tanto, ha apuntado Rocío Ruiz, seguirán apoyándose las escuelas de cero a tres años, se adoptarán medidas como incentivos a empresas que ayuden a la flexibilización laboral, la adaptación de horarios, la reducción de jornadas "y rompiendo el techo de cristal de las carreras vetadas y ocupadas por hombres".La titular andaluza de Igualdad ha aludido también a las trabas que encuentran las mujeres para acceder a puestos "de poder" pese a que más de la mitad de las universitarias son mujeres. "Queda tanto por hacer", ha admitido, añadiendo que mirarán "de frente al futuro imperfecto".Ha reconocido las dificultades de las mujeres en los pueblos andaluces y ha subrayado que ha sido "muy largo" el camino que han tenido que recorrer para alcanzar "unos mínimos de igualdad y de representatividad". "Ahora estáis en un nuevo contexto donde tenéis que ejercer un papel cada vez más decisivo e influyente", ha trasladado."En 29 años de docencia he estado en muchos pueblos y si ser mujer es difícil, en el mundo rural los muros son todavía más altos y más robustos", ha apuntado, al tiempo que ha hecho hincapié en que también hay mujeres que han roto "esos muros imposibles con una poderosa combinación de esperanza y tenacidad que hace que se rebelaran y no se resignaran a seguir alejadas del empleo, de la formación, del poder, de la tecnología, de la información, de la cultura".Por todo ello, Rocío Ruiz ha abogado por "seguir aplicándose" para favorecer el emprendimiento económico y el empoderamiento personal de las mujeres del medio rural, "con el objetivo de que tengan un papel más relevante en los puestos directivos del sector agroalimentario, en cooperativas y en otras organizaciones relevantes; así como su incorporación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación".COORDINADORA ANDALUZAEste Encuentro 'Coordinadas' servirá de germen para la constitución de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales. Esta iniciativa está organizada por la comisión para la creación de dicha Coordinadora y la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA).El objetivo de esta coordinadora es promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente en las zonas rurales así como la participación y presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social, especialmente en las zonas rurales. Además, tiene como fin coordinar, movilizar y organizar a las mujeres rurales para su desarrollo y participación en las políticas y actuaciones de desarrollo rural.Durante la jornada inaugural, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha estado acompañada por la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro; la presidenta de ARA, Rosario Andújar; la vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, Estela Sánchez y la directora de Negocio Agroalimentario del Banco Santander, Lorena Ruiz.En este encuentro se están celebrando diversas mesas redondas que abordan, entre otras cuestiones, el futuro de la coordinación e interlocución de las organizaciones de mujeres rurales de Andalucía, experiencias de mujeres en el liderazgo de la igualdad desde sus organizaciones y recursos, alianzas, estudios y proyectos para mejorar la coordinación de las mujeres rurales en los territorios.