La FAMP defiende el papel y los logros del municipalismo en la vertebración socioeconómica de Andalucía

FAMP.- La FAMP defiende el papel y los logros del municipalismo en la

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha defendido el papel decisivo que ha desempeñado el municipalismo en estos 40 años desde las primeras elecciones locales democráticas tras la instauración de la Constitución Española de 1978, desgranando los logros propiciados por los entes locales, particularmente, en la vertebración socioeconómica de AndalucíaEl también alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, ha presentado este viernes la serie documental audiovisual '40 Años de Ayuntamientos Democráticos', elaborada con motivo del cuarenta aniversario de la constitución de los consistorios andaluces. El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural Vicente Aleixandre.El vicepresidente de la FAMP ha destacado que "la consolidación de los ayuntamientos ha sido, sin duda, una de las claves del gran avance de la democracia en Andalucía y España. Fueron los ayuntamientos quienes iniciaron el proceso que posibilitó a los andaluces la conquista de una autonomía plena para Andalucía, un 28 de febrero. Y eso conviene no olvidarlo nunca".Para Villanova, los Gobiernos Locales han sido "los principales motores del cambio social y los impulsores de los avances más importantes que ha vivido Andalucía durante los últimos 40 años. Hemos demostrado nuestra capacidad de compromiso y eficacia en la ejecución de obras públicas municipales con fondos propios, de la Unión Europea, del Estado, diputaciones o de la Junta de Andalucía.Por estos motivos, ha reivindicado el "enorme papel que desempeñan los 778 ayuntamientos andaluces, a quienes debemos dar su protagonismo y la gratitud que se merecen".El vicepresidente de la FAMP ha destacado "el poder de lo local, del servicio público real y efectivo encarnado en el municipalismo que busca la excelencia en la prestación de los servicios y el permanente estímulo de la participación ciudadana".En este sentido ha indicado que "este buen hacer de lo local ha sido posible contra viento y marea, a veces, sin los recursos ni la financiación necesaria, o a fuerza de aumentar el endeudamiento de las arcas municipales ya que las Administraciones Locales somos las grandes olvidadas, la pata más coja del engranaje democrático, constitucional y estatutario"."En 40 años de ayuntamientos democráticos, los servicios se han ido profesionalizando y diversificando, la ciudadanía se ha vuelto más exigente, el aparato administrativo se ha ido modernizando y adaptando a la realidad de cada momento. Pero aún no hemos logrado esa segunda descentralización que requiere España."Una descentralización a medida de sus municipios, cabildos, provincias y concejos. No hemos conseguido aún desarrollar todo el potencial que los ayuntamientos tenemos. El marco normativo no es todavía todo lo favorable que debiera ser, pero desde el municipalimo, y con el consenso que nos une a todos, seguiremos luchamos por ello", ha concluido Villanova.A través de esta serie documental de carácter histórico divulgativo, la FAMP pretende dar a conocer el papel decisivo de las entidades locales en la consecución de la autonomía andaluza, poniendo de relieve el "trabajo que en clave local" se ha venido desempeñando en todos los municipios andaluces desde las primeras elecciones democráticas en pro de la modernización y el avance social, así como el talante participativo de los ayuntamientos.La serie, compuesta por cuatro piezas de vídeo, es una producción de Irispress Magazine para la FAMP y recoge elementos determinantes para conmemorar el 40 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos. Incluye una participación destacada de personalidades de la federación, representantes institucionales actuales y del pasado y de agentes de la sociedad civil andaluza.A lo largo de los próximos meses, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) conmemorará el triunfo de los valores democráticos que los Gobiernos Locales han puesto de manifiesto a lo largo de estos 40 años: el diálogo, la participación, la tolerancia, el compromiso, la responsabilidad, el bienestar y el progreso que se resumen en una sola palabra: "democracia".Tratará también de fomentar el debate sobre las políticas locales, su importancia y su repercusión entre la ciudadanía. Para ello llevará a cabo diversas acciones, entre ellas la creación de una Red Social Corporativa FAMP.Este entorno social colaborativo pretende ser un punto de interconexión entre agentes claves en el mundo local para la producción de conocimiento y la generación de sinergias, debates y reflexiones que permitan conocer los intereses y la información de instituciones y personas al servicio de lo público.Asimismo, esta red social pretende resaltar el valor del municipalismo andaluz fraguado a lo largo de los últimos 40 años y otorgando protagonismo al "poder de lo local" materializado en una administración más cercana a la ciudadanía. La Red Social Corporativa FAMP será la primera de este tipo en España.--EUROPA PRESS--