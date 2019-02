La Facultad de Económicas de la UMA inaugura una 'Grada de Liderazgo Empresarial'

Con el evento 'Infoday Cuéntame tu Europa', un programa de innovación educativa dirigido a estudiantes de secundaria organizado por la Cátedra Jean Monnet de Economía Europea de la Universidad de Málaga (UMA), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha inaugurado este viernes la nueva 'Grada de Liderazgo Empresarial', un punto de encuentro con la sociedad.El decano de la Facultad, Eugenio Luque, ha inaugurado el nuevo espacio destacando su capacidad para celebrar actividades promovidas por la Cátedra y la Facultad, con el espíritu de "conectar la Facultad con la sociedad".En 'Cuéntame tu Europa', donde los jóvenes son los verdaderos protagonistas, han participado 25 estudiantes de secundaria del colegio Gibraljaire Málaga. Su objetivo es sensibilizar a los estudiantes a través de un proceso de innovación educativa, en el que son ellos los que, a través su propia curiosidad y experiencia, cuentan la Europa que ven y viven.Este viernes han podido compartir sus inquietudes con Pablo Podadera, profesor de economía aplicada y coordinador del proyecto; y Eva Ureña, de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas.La Cátedra Jean Monnet de Economía Europea de la UMA viene realizando actividades de investigación, enseñanza, formación e información desde 2005. Recientemente, la Comisión Europea concedía a la Universidad de Málaga un centro de excelencia en el marco de las actividades de la misma, incluidas en el Programa Erasmus +.El Jean Monnet Centre of Excellence for European and Global Studies and Research (UMA-JMCE) ha puesto en marcha tres cursos, que se centran en los problemas en el proceso de construcción de la Unión Europea tras la crisis, en general, y sobre la Unión Económica y Monetaria, en particular.--EUROPA PRESS--