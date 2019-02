La Diputación insta a la Junta a que saque a concurso la redacción del proyecto del nuevo hospital de Málaga

Pleno de la diputación de málaga mes de febrero de 2019 caracuel salad

El Pleno de la Diputación de Málaga ha instado a la Junta de Andalucía a que saque a concurso la redacción del proyecto del nuevo hospital de la capital, una vez que sean cedidos los terrenos por parte de la institución provincial. Para ello, ha salido adelante también que se aporten ya estos terrenos mediante la firma de un protocolo de colaboración entre ambas administraciones.Estos dos puntos forman parte de una moción del PSOE y han sido aprobados por unanimidad, al igual que instar al Gobierno autonómico a recepcionar la obra del nuevo hospital del municipio malagueño de Estepona y a que cumpla con el convenio firmado por el Ayuntamiento de esta localidad, mediante el que la Administración autonómica equiparía esta infraestructura sanitaria y la dotaría de personal antes de las elecciones municipales.De la moción socialista no han salido adelante, con 14 votos en contra del PP y cinco abstenciones (Ciudadanos, IU y Málaga Ahora) dos puntos para que la Diputación destine cinco millones de euros anuales en cuatro ejercicios, 20 millones en total, para el tercer hospital de la capital; y que se destinen siete millones para el de Estepona, al igual que se hizo desde la institución provincial con el centro sanitario del Guadalhorce.Los socialistas se han quedado solos al no estar de acuerdo el resto de grupos de la Corporación en que se pidan cantidades concretas cuando quedan escasos meses de mandato provincial y teniendo en cuenta la situación de cada uno de los dos centros.El PP, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU Para la Gente han apoyado los proyectos hospitalarios necesarios para la provincia "pero hay pasos previos que se tienen que dar antes de pedir este dinero", ha apuntado Galindo, algo en lo que han coincidido el resto de diputados a excepción de los socialistas.El de IU, José Miguel López España, ha pedido al PSOE que se acepte como enmienda el eliminar las cantidades reclamadas, algo compartido por el resto, pero no aceptado por el portavoz socialista, Francisco Conejo: "Todos dijimos que íbamos a colaborar en Estepona y Málaga y ahora toca cumplir. Si hoy asumimos el compromiso y si es una Presidencia del PSOE, que cumpla; si es de Cs, que espero que no, que cumpla; o si es de IU. Aquí estamos para comprometernos con Málaga".Según el portavoz del PP, esta moción "es un mea culpa del PSOE por lo que no ha hecho" y ha indicado que en el caso de Málaga capital la propuesta socialista le parece "ilusionaria", asegurando que "el Gobierno del cambio viene a hacer los deberes que no hizo el PSOE".En este punto, ha intervenido el presidente de la institución, Francisco Salado, quien ha lamentado el "debate electoralista" de Conejo en su último pleno, insistiendo en que no se debe hablar de cantidades sino de voluntad. "Todos los grupos dicen que van a colaborar con la financiación de estos dos hospitales, el retraso es por el PSOE; así que no culpe a esta Corporación", ha espetado.Respecto al Hospital de Estepona, ha recordado que era la Junta la que tenía que haberlo ejecutado "y no lo hizo". "Su discurso no tiene sustento, sólo desde un punto de vista electoralista. Está en la verdad absoluta de que hay que financiar 20 y siete millones, pero a lo mejor son diez, o 30", ha apuntado, recordando que la Diputación también tiene otros compromisos en la provincia."Usted entre los dos hospitales, el auditorio --con otra moción que presentan los socialistas-- quieren sacar 52 millones; no tiene ni pies ni cabeza, quiere descapitalizar la Diputación y que la próxima Corporación tenga una losa de no poder ni ejecutar los presupuestos", ha incidido Salado. Así, ha reiterado que todos los grupos de la Diputación están dispuestos a aportar financiación "y que gobierne quien gobierne se sentará a negociar la cantidad que se pondrá en Málaga y Estepona".Conejo ha recordado que el de Estepona ya está terminado y que, de hecho, la Diputación "no ha cumplido porque tenía que haber pagado ya", pidiendo al equipo de gobierno del PP que se "moje" y que no hagan "brindis al sol que no llegarán a nada".APOYO A LA SANIDAD PÚBLICATambién se ha aprobado por unanimidad la moción urgente de IU sobre la sanidad pública en la provincia, rechazando los recortes en la misma e instando a la Junta a que adopte medidas de mejora de la atención hospitalaria, un aumento de camas o la reducción de las listas de espera.El texto de la coalición de izquierdas solicita que se ponga en marcha un plan de choque que suponga la reapertura con carácter de urgencia de todas las plantas hospitalarias cerradas, mejorar las políticas de personal que permitan las sustituciones por bajas, vacaciones y permisos reglamentarios todo el año; y que se aumente la inversión, además de exigir la ejecución de las infraestructuras necesarias.La moción de IU solicita al Gobierno autonómico que incremente el personal sanitario por encima de la tasa de reposición para poder recuperar los 1.893 puestos de trabajo perdidos en la sanidad pública en los últimos años, así como reordenar la asistencia especializada.OKUPAS, AUDITORIO Y TAUROMAQUIAEn la sesión se han abordado diferentes mociones de los grupos como la del PP para combatir la okupación de viviendas, garantizar el derecho de la propiedad, la seguridad de las personas, bienes y la convivencia social. Ha salido adelante con 16 votos a favor y 14 en contra --el PP cuenta con un diputado menos tras la renuncia de Mata y a la espera de una incorporación--.El portavoz 'popular', Francisco Oblaré, ha incidido en que el de los okupas es "un problema alarmante y creciente", aludiendo además a la existencia de mafias. Rosa Galindo, de Málaga Ahora, ha lamentado los desahucios y ha apuntado que ella misma ha okupado centros sociales como La Ingobernable y ha ayudado también a que familias y madres con niños "okupen viviendas de bancos"."No somos delincuentes", ha dicho, mientras que Sichar ha advertido de que la moción no habla de desahucios sino de okupación, afeando a la diputada de izquierdas que no aluda por ejemplo a los abusos sexuales que se han cometido en algunos centros okupados.Cs ha defendido "la convivencia ciudadana y la necesidad de proteger el derecho a la propiedad privada". "Son dos cuestiones muy diferentes y queremos proteger a familias y a sus viviendas pero a la vez perseguir los narcopisos y la okupación", ha apostillado.En este punto, Sichar ha pedido a la Diputación datos sobre la ocupación de sus pisos y ha recordado que se destinaron 37.000 euros para determinar la situación de estos inmuebles de la institución, "algunas ocupadas por mafias, otras por funcionarios sin calcular un pago en especie y hay que investigar si algunos no viven en esas casas y las pudieran estar realquilando".Para José Miguel López, de IU, esta moción "sólo quiere recuperar al votante de extrema derecha" y ha advertido de que no se entra en el problema de fondo, el incumplimiento del artículo 47 de la Constitución y el derecho de todos los españoles a una vivienda digna.El socialista Manuel Chicón ha pedido al PP que incorpore en su moción el mandamiento de 'No robarás', a lo que Oblaré ha respondido que el PSOE "no puede dar ejemplo", espetándole: "Ustedes deberían incluir 'No robarás dinero de los parados' y 'No usarás el dinero público para ir a prostíbulos'".En la sesión se ha debatido sobre el auditorio de Málaga a petición del PSOE, aprobándose pedir a la Junta que retome la convocatoria de una reunión con las administraciones implicadas para impulsarlo. No ha salido adelante instar a la Diputación a comprometer una inversión plurianual de 20 millones.La huelga feminista del 8 de marzo, la defensa de la tauromaquia, la cesión de un inmueble de Diputación al Consorcio de Transportes, la instalación de sensores en tuberías para evitar fugas o las 35 horas en Turismo Costa del Sol han sido otros asuntos abordados.--EUROPA PRESS--