Málaga.- La Diputación entrega sus 'M' de Málaga y destaca su papel co

La Diputación ha entregado este martes sus premios 'M' de málaga a la Fundación Málaga C.F. por la creación de la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual, cuyo equipo forma parte de la Liga Genuine; a la ingeniera industrial Raquel Serrano y su empresa Fiixit; a la compañía de títeres de Peneque el Valiente, en sus 60 años; y a Onda Cero Málaga, por su trayectoria y compromiso con la información. El presidente de la institución, Francisco Salado, ha subrayado el papel de la provincia como "eje y equilibrio" y como "nexo de unión" de las diferentes Andalucías.Tras la entrega de las distinciones, Salado ha hecho hincapié en que la Diputación, al igual que los premiados con motivo de este Día de Andalucía, "quiere seguir mejorando la provincia y la sociedad". Así, ha incidido en que Andalucía "no puede entenderse sin el papel central, sin el liderazgo económico, cultural, turístico y tecnológico que Málaga lleva años desempeñando"."Debemos seguir trabajando para consolidar y reforzar ese liderazgo de nuestra provincia. Málaga ejerce como eje y como equilibrio, como nexo de unión entre las diferentes Andalucías; no sólo entre la oriental y la occidental, también entre la mediterránea, la litoral, y la de interior. Y entre la Andalucía del pasado y la del futuro", ha sostenido Salado en su intervención en la gala de entrega.En este sentido, ha subrayado que Málaga es "el escaparate perfecto de la hermosa Andalucía" y los premiados por este Día de Andalucía de 2019 "sus mejores embajadores". Pese a ello, Salado ha admitido que la provincia, al igual que el conjunto de la comunidad autónoma, se enfrenta a "retos y problemas", citando el desempleo como uno de ellos y asegurando que la Diputación tiene entre sus prioridades la creación de puestos de trabajo."Todos los proyectos que acometemos tienen el objetivo de crear empleo de calidad en la provincia, de implantar el ecosistema perfecto para que las empresas inviertan en Málaga y contraten a trabajadores", ha indicado Salado, quien ha felicitado a todos y cada uno de los premiados este martes por la Diputación.De ellos, ha subrayado que son "un reflejo perfecto de las mejores virtudes de la sociedad malagueña, dinámica y moderna que mira el futuro con optimismo, que vive el presente con confianza y recuerda su pasado con orgullo".Salado se ha detenido especialmente en los integrantes del Málaga Genuine, "un equipo lleno de estrellas y cuya principal fortaleza es el corazón: No se pierde nunca cuando juegas con el corazón". Así, ha destacado que son unos supercapacitados" y ha pedido al diputado provincial de Deportes, Cristóbal Ortega, que impulse una liga provincial."Esta escuela es un ejemplo y una muestra de cómo el deporte es un vehículo de integración. Lo más importante no es competir sino compartir; esto se debe difundir por las comarcas malagueñas", ha expuesto Salado.La creación de esta escuela del Málaga Club de Fútbol ha supuesto "un notable avance para la integración real de este colectivo de personas" que entrena todos los jueves y que "son un precioso modelo que debemos replicar en todas las comarcas".Sebastián Fernández, más conocido como Basti, ha destacado, como representante de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, la importancia de esta iniciativa y el "paso hacia la integración y la igualdad" que se dio el pasado 24 de septiembre con este equipo y ese proyecto social, "uno de los más importantes de Málaga y su provincia para dar oportunidades a las personas que no cuentan con ella"."Os merecéis este premio, gracias por cambiar nuestras vidas; sois muy especiales", ha destacado Basti, quien ha agradecido a la institución el galardón, la apuesta del presidente del club malaguista por este equipo Genuine, al cuerpo técnico y a los patrocinadores y colaboradores del mismo. Además, ha anunciado que próximamente tendrá lugar el primer partido internacional de esta liga en la provincia con el Newcastle.ONDA CERO, FIIXIT Y PENEQUE EL VALIENTEEl presidente de la Diputación se ha mostrado convencido de que Onda Cero seguirá informando de este equipo malaguista, destacando la trayectoria de la emisora radiofónica en la provincia, donde lleva implantada 29 años."Ahora más que nunca resulta fundamental el periodismo y el trabajo de los profesionales de la información. En los tiempos de las 'fake news' y la crispación, nada más necesario que medios de comunicación solventes y rigurosos", ha subrayado Salado.El director de Onda Cero Málaga, José Manuel González, ha destacado que estos años han dado "para mucho, muchas noticias y acontecimientos de los que se ha informado" en la provincia. "La radio es el altavoz de la vida", ha dicho, agradeciendo a todos los profesionales que han pasado desde su implantación hasta hoy por la emisora e incidiendo también en la "responsabilidad, como medio de comunicación, "en la defensa de la libertad de expresión, de prensa y de respeto a la ley".El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado en su intervención en el acto el premio a la ingeniera industrial malagueña Raquel Serrano Lledó y su empresa, Fiixit, con la que ha creado férulas de inmovilización impresas en 3D y adaptadas a cada paciente, que ha transformado el sector de la ortopedia y lo ha revolucionado.Estas férulas reemplazan a las escayolas y, además, permite a la piel transpirar, tener las heridas libres para poder realizar las pertinentes curas y facilita la rehabilitación."Es una buena iniciativa que por el Día de Andalucía la Diputación reconozca a empresas y actividades que por su trayectoria son ejemplos a seguir", ha sostenido el alcalde, al tiempo que ha subrayado la importancia del emprendimiento "y la vocación con sentido de utilidad" de la compañía de esta joven malagueña.Raquel Serrano se ha mostrado muy contenta por un galardón "que no esperaba" pero que se suma a otros muchos ya obtenidos. Ha admitido que la 'M' de Málaga, tierra que lleva a "todos sitios donde voy", es una motivación más para seguir su labor y realizarla desde el municipio de Alhaurín de la Torre."Me alegra mucho que se siga premiando el emprendimiento, son empujes muy buenos", ha sostenido, y ha destacado la ayuda que recibió de un Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) y con el premio Spin Off de la Universidad de Málaga: "Las ideas son muy buenas pero lo importante es saber llevarlas a cabo". También ha agradecido el apoyo de su socio, profesional de la ortopedia; y de los traumatólogos que confían en ellos y prescriben dichas férulas.Por el Día de Andalucía también se ha distinguido a la compañía de títeres de Peneque el Valiente, iniciada por Miguel Pino hace 60 años y que hoy continúan sus hijos, Miguel y Antonio Pino, por España, otros países de Europa e incluso América del Norte, con la creación de espectáculos y también programas propios para radio y televisión.Salado ha resaltado el "valioso legado" de esta compañía malagueña, cuyos integrantes, incluido Peneque, han agradecido esta 'M' de Málaga otorgada por la institución. Antonio Pino ha recordado que desde que existe la humanidad hay títeres: "Desde que el clan se reunía alrededor del fuego y se proyectaban sombras, los primeros cuentos y títeres de la historia".Tras recordar a su padre, fallecido en 2010, y el empuje de su madre, se han mostrado muy contentos de que "en cada aldea, en cada pueblo, en cada ciudad" han tratado de llevar "alegría y arte titiritero".Los premios han sido entregados por Salado, De la Torre, la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, así como por los portavoces de los grupos de la institución, Rosa Galindo (Málaga Ahora), Teresa Sánchez (IU Para la Gente), Gonzalo Sichar (Ciudadanos) y Antonia García (PSOE).