La Diputación creará un grupo de trabajo con expertos turísticos para abordar el 'brexit'

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado este jueves la creación de un grupo de trabajo compuesto por expertos turísticos y profesionales de Turismo y Planificación Costa del Sol para abordar el nuevo escenario que se producirá con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado 'brexit', en marzo de este año.Así lo ha indicado en su intervención en la inauguración de las jornadas 'Brexit, visiones y perspectivas' organizadas por la Fundación Unicaja, Ayuntamiento de Málaga y diario Sur. El objetivo de este grupo es ampliar el trabajo que ya realiza Turismo y Planificación Costa del Sol desde 2016 cuando puso en marcha un Observatorio del Brexit.En él se analizan mes a mes tendencias, se argumentan las variaciones en las magnitudes e indicadores económicos, turísticos y de gasto del principal mercado emisor de turistas internacionales hacia la Costa del Sol."Estos informes nos permiten encontrar las claves de la evolución de este mercado prioritario para la provincia de Málaga, para planificar estrategias y actuaciones concretas tanto en la promoción como en acciones en el destino", ha asegurado el presidente de la Diputación.Durante su intervención, Salado ha aplaudido, además, los trabajos que realizan los ayuntamientos que cuentan con más población de residentes británicos para dar respuesta a las incertidumbres que plantea la aplicación del 'brexit' con campañas informativas, ayudándoles a empadronarse o informándoles sobre el futuro de sus pensiones, la atención de la Seguridad Social, el visado o la fiscalidad a la que tendrán enfrentarse."Estas campañas de empadronamiento son una garantía para los residentes para no perder ningún derecho en materia de sanidad o cobro de sus pensiones y que son cuestiones que preocupan a los casi 60.000 británicos que viven en la provincia", ha destacado el máximo responsable de la institución.En este sentido, ha resaltado que están dando respuesta "a este nuevo escenario tanto desde la Diputación como desde los ayuntamientos". "Ahora estaremos aún más vigilantes gracias a este nuevo grupo de trabajo para detectar posibles amenazas, pero también para aprovechar oportunidades para las empresas malagueñas", ha apostillado.La nueva comisión incorporará a miembros de la comisión permanente de Turismo Costa del Sol y del Foro de Turismo y tendrá como base los trabajos y análisis que desde 2016 realiza el Observatorio del Brexit para "estar en permanente estado de alerta ante cualquier indicador y poder reaccionar con nuevas acciones de promoción y comunicación en el Reino Unido".Salado ha explicado que desde la Costa del Sol se sigue "con especial atención todo cuanto acontece en el Reino Unido por los vínculos históricos", turísticos y económicos. En este sentido, ha recordado que en la reciente World Travel Market de Londres se mantuvieron reuniones en este sentido con los principales agentes turísticos como ABTA, TUI o Jet2com, entre otros, y se acudió por primera vez con un estand propio de la Costa del Sol para reforzar la promoción y el trabajo de los empresarios turísticos de la provincia.El presidente de la Diputación de Málaga también ha transmitido un mensaje de tranquilidad recordando los lazos históricos que unen al turista británico con la Costa del Sol: "Está demostrado que el británico es uno de nuestros turistas más fieles y por ello el 'brexit' no tendría por qué afectar la preferencia de los británicos por nuestro destino; su fidelidad a nuestras playas está más que probada y la Costa del Sol es una de sus grandes referencias geográficas a nivel turístico y también uno de los lugares de mayor inversión inmobiliaria".Pese a ello, Salado ha llamado a "no bajar la guardia" y ha considerado que es normal estar alertas y que exista "cierta preocupación tanto en la industria turística como en los propios vecinos británicos que residen en la Costa del Sol"."Sabemos que España sigue manteniendo la primera posición como país de destino de los británicos cuando viajan al extranjero y también que el mercado británico continúa siendo el más importante para el destino Costa del Sol en términos de pernoctaciones y viajeros, ocupando el primer lugar de los mercados internacionales", ha detallado el presidente de la Diputación de Málaga.Pese al leve descenso del pasado año del mercado británico, y que no está motivado por el 'brexit' si no por la política de bajos precios de otros destinos mediterráneos competidores, por el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol entraron el pasado año 2.863.016 pasajeros procedentes del Reino Unido y las previsiones para este año son positivas.Se estima un crecimiento acumulado de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga hasta mayo de un 8,1 por ciento, siendo el crecimiento del mercado británico del siete por ciento, lo que supone un aumento de 84.681 plazas.--EUROPA PRESS--