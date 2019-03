La Diputación conmemora el Día Internacional de la Mujer con más de una decena de actividades en marzo y abril

La Diputación Provincial de Málaga conmemora el Día Internacional de la Mujer con más de una decena de actividades durante los meses de marzo y abril.Tras la gala 'Reconocidas 2019', celebrada este pasado jueves en el auditorio Edgar Neville para premiar a mujeres y entidades por su trabajo en defensa de la igualdad, las actividades paralelas al 8 de marzo continúan en los centros de la Diputación y en distintos municipios de la provincia con la colaboración de sus ayuntamientos.Así, los días 29 y 30 de marzo se celebrará en el centro cultural MVA el ciclo de cine 'Ellas dirigen' con la proyección de películas de seis directoras, siendo la entrada libre hasta completar el aforo de la sala.En concreto, el 29 de marzo, a partir de las 20.30 horas, se proyectarán cuatro películas de la directora Alice Guy. Abrirá el ciclo 'La fée aux choux' (Francia, 1906), una cinta muda de un minuto de duración que es considerada generalmente la primera película narrativa de la historia del cine, al menos en términos visuales, además de uno de los primeros ejemplos de cine fantástico.A continuación se proyectarán 'Les résultats du féminisme' (Francia, 1906), una cinta de siete minutos que invierte los roles de género entre hombres y mujeres; 'A house divided' (EEUU, 1913), donde cada uno de los integrantes de una pareja sospecha que el otro está teniendo una aventura y, con el asesoramiento de un abogado, se comprometen a "vivir juntos separadamente"; y 'A severe test' (EEUU, 1913), la historia de una pareja embarcada en un duro juego para probar su mutuo amor, han indicado desde la Diputación a través de un comunicado.La actividad continuará a las 21.15 horas con la proyección de 'Where are my children?' (EEUU, 1916), una cinta muda de 62 minutos dirigida por Lois Weber que gira en torno al aborto.Por otro lado, la jornada del 29 de marzo se cerrará con la también muda 'La souriante madame Beudet' (Francia, 1923), dirigida por Germaine Dulac. La película, de 54 minutos de duración, narra la historia de una mujer moderna afrancesada a la que le encanta tocar al piano obras de compositores melenudos y leer novelas y revistas modernas, y cuyo marido, un empresario textil muy ordinario y rudo, no comparte ninguno de sus intereses culturales.El ciclo continuará el 30 de marzo con tres nuevas películas dirigidas por mujeres que se adentran ya en el cine sonoro. A las 19.30 horas se proyectará 'The wild party' (EEUU, 1929), dirigida por Dorothy Arzner, una historia sobre la vida de unas estudiantes que se despreocupan de los libros y prefieren acudir a fiestas donde abunda el alcohol y el contacto carnal.Más tarde, a las 21.00 horas se proyectará 'Mädchen in uniform' (Alemania, 1931), en la que la directora Leontine Sagan narra la historia de Manuela, una adolescente enviada a un rígido internado donde es cuidada por la maestra Elizabeth Von Bernburg, que es la profesora más joven del internado y por la que todas las niñas (incluida Manuela) suspiran enamoradas. Basada en una obra de Christa Winsloe, fue la primera película que claramente trataba el tema del lesbianismo, y obtuvo un considerable éxito tanto en Europa como en Estados Unidos.Cerrará el ciclo 'Outrage' (EEUU, 1950), dirigida por Ida Lupino, una cinta que presenta al personaje femenino como víctima de una agresión sexual y también como víctima del sistema, no responsabilizándola, como en otras películas de la época.LA NORIAPor otro lado, el centro de innovación social La Noria de la Diputación organiza una nueva cita de su ciclo 'Picoteo de emprendimiento social', que el 15 de marzo pondrá el foco en la mirada femenina y la perspectiva de género de la mano de la consultora de comunicación y género Caterina de Tena y de las asociaciones Jarrón Club, Gesfera y AMAR.Otra de las actividades llegará con 'Las Sinsombrero 2. Ocultas e impecables', que tras su estreno en el Rectorado de la UMA el pasado 4 de marzo y su paso por Ronda el 5 de marzo, continúa recorriendo la provincia de la mano de la Diputación, y durante los meses de marzo y abril se proyectará en Torremolinos (21 de marzo), Benalmádena (5 de abril) y Mijas (23 de abril), antes de continuar girando por otros municipios aún por confirmar.OTRAS ACTIVIDADES EN LA PROVINCIATambién durante los meses de marzo y abril, los municipios de Torrox, Antequera, Pizarra, Ronda y Fuengirola acogerán el taller #SumandoEmpresarias, organizado por la Diputación en colaboración con Unicaja Banco y dirigido a las empresarias y emprendedoras de la provincia, que podrán compartir experiencias y adquirir conocimientos para la mejora de su proyectos y negocios.El municipio axárquico de Moclinejo acogerá el 12 de marzo el encuentro 'Avanzando en la Axarquía desde las mujeres'. Será a partir de las 10.00 horas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Moclinejo.El 21 de marzo, a partir de las 10.00, la Finca la Eslava de Antequera acogerá la actividad 'Oportunidades de emprendimiento de las mujeres en la comarca de Antequera', con la participación de empresarias y asociaciones de la comarca.Las inscripciones en estas actividades pueden realizarse a través de igualdad@malaga.es, donde los ayuntamientos y asociaciones que lo deseen también pueden solicitar a la Diputación charlas y talleres relacionados con la perspectiva de género.JORNADAS JURÍDICAS 'MUJER, EQUIDAD Y DEPORTE'De igual modo, en el marco del programa '+Deporte+Mujer' de la Diputación, el 21 de marzo tendrán lugar en el Colegio de Abogados de Málaga las jornadas jurídicas 'Mujer, Equidad y Deporte', en las que se analizarán y debatirán nuevas normas del deporte, los ajustes previstos para promover la igualdad de género y las medidas que se están adoptando en la administración pública, las federaciones deportivas y las entidades privadas.Por último, han recordado que la Diputación de Málaga ha participado en la elaboración conjunta de un manifiesto titulado 'Imparables', consensuado con todas las diputaciones andaluzas, que se comprometen así a seguir trabajando por una sociedad igualitaria implementando políticas de igualdad locales en coordinación con otras administraciones y con la ciudadanía para que los derechos conquistados por las mujeres no sean objeto de cuestionamiento.Los ayuntamientos podrán contar con este manifiesto para su aprobación en Pleno. En el caso de la Diputación de Málaga, fue aprobado con el apoyo de todos grupos políticos en la sesión plenaria del mes de febrero.Las diputaciones andaluzas se suman así a la propuesta de la ONU 'Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio' con el objeto de contribuir al logro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030, que permitirá consolidar una democracia igualitaria y sostenible con la justicia social en su punto de mira.--EUROPA PRESS--