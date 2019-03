La Costa del Sol se centra en la ITB en Golf, Congresos y Elite para captar viajeros 'premium'

Málaga.- Turismo.- La Costa del Sol se centra en la ITB en Golf, Congr

La Costa del Sol asiste a la próxima edición de la ITB de Berlín (Alemania) con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes del segundo mercado internacional en importancia para el destino y centrándose en captar viajeros 'premium', es decir, de mayor capacidad de gasto. Por ello, se centrará en tres segmentos: Golf, Congresos y Elite.El presidente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado, ha dado a conocer en rueda de prensa, junto al consejero delegado de la empresa pública y vicepresidente de la Diputación, Jacobo Florido; la presencia del destino en esta feria y a la que acude después de vivir "el mejor invierno turístico de su historia". Así, ha incidido en que de noviembre a enero se ha incrementado la llegada de viajeros de los principales mercados, con casi 1,6 millones de pasajeros al aeropuerto (+9,8%).Ha indicado que la temporada baja "ha ganado peso", elevándose la cuota al 16,8 por ciento sobre todo el año. "Estamos cumpliendo el objetivo de reducir la estacionalidad", ha manifestado Salado, quien ha apuntado que pese a los "datos muy positivos" del mercado alemán, con un 12 por ciento más de estancias en el destino "no se pueden ocultar algunos nubarrones".Así, se ha referido al "enfriamiento o parón" de la economía alemana y la pérdida de conectividad aérea por la quiebra de algunas aerolíneas con vuelos directos entre ciudades de Alemania y Málaga. Pero también a la recuperación "a fuerte ritmo" de competidores del arco mediterráneo."El 2018 no ha sido el mejor año para la Costa del Sol en relación con la llegada de viajeros alemanes, pero sí lo ha sido en cuanto a los ingresos", ha subrayado. Durante el 2018 se redujeron en un cuatro por ciento los pasajeros procedentes del país germano (784.000 pasajeros).El impacto económico generado en el destino ha sido de 1.103 millones de euros y ha generado más de 13.000 empleos en la provincia de Málaga. Respecto al pasado año, los establecimientos hoteleros de la provincia alojaron a casi 272.000 viajeros alemanes, otorgando a la Costa del Sol una cuota del 31,3 por ciento de toda Andalucía.El perfil de estos visitantes suele ser un 73 por ciento ocupados, con una edad media de 48,8 años y un 64 por ciento son usuarios de redes. Destaca también que su grado de satisfacción es muy positivo en el 98 por ciento de los casos, valorando el destino con un 8,98, y en el 96 por ciento de los casos recomiendan la Costa del Sol como destino.Su estancia media es de 8,3 días y en un 96 por ciento llegan a la Costa del Sol en avión, sobre todo procedentes de Frankfurt, Berlín, Dusseldorf, Munich, Hamburgo, Colonia, Niederheim, Sttutgart, Hannover y Karlsruhe.ITBPor todo ello, dada la importancia de este mercado la Costa del Sol desembarcará en la ITB con una imagen de enormes dimensiones que dará la bienvenida a los profesionales que lleguen a diario al recinto ferial. La Costa del Sol volverá a usar su herramienta de inteligencia cognitiva: "Nos ayuda a conocer mejor a nuestros potenciales visitantes, porque es capaz de captar las emociones que le generan las imágenes y la oferta que mostramos".La Costa del Sol también tendrá una agenda de citas, medio centenar, para perseguir acuerdos que potenciarán sus segmentos turísticos, especialmente los de Golf; Congresos, Eventos y Reuniones (MICE) y Elite. En ellas, mantendrá contactos con líneas aéreas, turoperadores, agentes de viajes, las oficinas españolas de turismo, etcétera.La Costa del Sol trabajará "intensamente" sobre la conectividad, con el nuevo departamento de Turismo Costa del Sol para paliar las posibles consecuencias que pueda tener el cese de actividad de algunas compañías. De momento, no obstante, las previsiones apuntan a que hasta el mes de julio llegarán al aeropuerto de Málaga un 4,7 por ciento más de viajeros procedentes de los principales aeropuertos alemanes."Vamos con optimismo para captar a ese viajero que interesa al destino y tiene más capacidad de gasto", ha resaltado el también presidente de la Diputación, quien ha apuntado que la empresa pública destinará a esta feria 50.000 euros, inversión similar a la anterior edición.--EUROPA PRESS--