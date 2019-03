La consejera de Fomento asegura que trabajan en agilizar los trámites del hotel del puerto de Málaga

Málaga.- La consejera de Fomento asegura que trabajan en agilizar los

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazoras, ha explicado este viernes al ser preguntada por los periodistas sobre proyectos pendientes en la ciudad de Málaga que la Junta de Andalucía trabaja en agilizar los trámites para el proyecto del hotel rascacielos de 150 metros en el dique de levante del puerto."Estamos ya trabajando en ello, tenemos prevista una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria para analizar todos estos proyectos que tienen pendiente el Puerto de Málaga", ha respondido tras mantener un encuentro junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, con los presidentes de las Autoridades Portuarias de Andalucía, Ceuta y Melilla en Málaga.En este sentido, ha detallado que "todos los puertos de Andalucía tienen proyectos y ya hemos mantenido esta semana dos reuniones de trabajo con el puerto de Motril y el puerto de Sevilla; con Málaga tendremos esa reunión"."Desde luego la idea es retomar proyectos que sean importantes para el puerto", ha señalado la consejera, al tiempo que ha indicado que esto es algo que forma parte de "la obsesión de este gobierno, que es nuevas oportunidades para las propias ciudades, para la creación de empleo y de riqueza".Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, ha resaltado que el proyecto de la "torre está avanzado y es positivo para Málaga; de hecho es positivo para el Puerto: es generador de riqueza, es una infraestructura básica".AUDITORIO DE MÁLAGAEn esta línea de proyectos pendientes en la ciudad, el consejero de Presidencia ha resaltado que "tanto el gobierno de la ciudad de Málaga, como el de la provincia, el andaluz y el de España estamos de acuerdo en que necesita un auditorio", al ser preguntado por esta infraestructura, que se baraja ubicarla en el puerto."Yo creo que eso es lo más importante, que todos consideramos que la potencia turística-cultural de Málaga está coja sin la construcción del auditorio", ha añadido.Así, ha indicado que una vez alcanzado el consenso sobre su construcción "tenemos que sentarnos a ver cual es el modelo más viable, más sostenible económicamente y que necesita la ciudad", así como su ubicación.Por su parte, Rubio ha detallado que "hay un gran interés por parte del Ayuntamiento de impulsar el auditorio", por lo que desde la Autoridad Portuaria siempre han aportado su "máxima colaboración", pero dentro de esto "hay que buscar los equilibrios para que el puerto pueda no perder funcionalidad"."Al final el puerto tiene una misión que cumplir y unas funciones que realizar, y por supuesto la colaboración va a existir siempre, pero también debemos entender todos que al final el puerto no puede perder operatividad, entonces seguiremos avanzando", ha explicado.Por último ha avanzado que ya han concertado "reuniones monográficas sobre estos temas" con el alcalde y el equipo municipal para ir "preparando cuáles son las soluciones, cuáles son las alternativas, pero que no quepa duda de que al final es un proyecto importante para la ciudad", ha resaltado.ACCESOS AL PTA Y METROPor otro lado, la consejera de Fomento ha indicado que "próximamente podremos avanzar determinados trabajos que ya están muy avanzados" sobre los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), al tiempo que ha asegurado que "desde el primer momento" trabajan con el Ayuntamiento de Málaga en este sentido.Asimismo, ha señalado que además de "poner medidas para intentar resolver ese problema de accesibilidad en torno al acceso del PTA" también trabajan "en torno a la propia infraestructura del metro"."Yo creo que en esto somos conscientes que hay que trabajar en la misma dirección, de manera conjunta y en eso estamos, planteando alternativas a corto, a medio y a largo plazo para resolver los problemas de acceso en el PTA y también para el proyecto del metro", ha añadido.Al respecto, ha subrayado que "la prioridad absoluta más inmediata de este nuevo gobierno es concluir y poner en servicio el centro de esta ciudad, que son demasiados años los que esta ciudad ha estado abierta en canal siendo un absoluto desastre para su comercio, para los vecinos"."Este Gobierno desde el primer día está trabajando como jefe de obra al frente del tramo que hoy está abierto para concluirlo cuanto antes. Respecto al futuro estamos trabajando en diferentes alternativas que en los próximos días podremos plantearlas", ha concluido.--EUROPA PRESS--