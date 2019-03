La ciudad de Málaga acoge una campaña de apoyo a la investigación de la esclerosis múltiple

Málaga.- La ciudad de Málaga acoge una campaña de apoyo a la investiga

La Asociación BailaconEM y Asis Sport Spain han puesto en marcha la convocatoria de las jornadas de apoyo a la investigación y lucha contra la esclerosis múltiple por primera vez en la provincia de Málaga, ofreciendo los próximos días 22, 23 y 24 de marzo una conferencia, una cena benéfica y una serie de actividades deportivas protagonizadas por Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto guipuzcoano diagnosticado de esclerosis múltiple.BailaconEM y Asis Sport Spain han elegido Málaga como sede de lasjornadas BailaconEM 2019 para combatir la esclerosis múltiple. Las actividades para celebrar estas jornadas tendrán lugar este mes de marzo y su fin será la información y concienciación de los estragos que este mal provoca, según han explicado la concejala de Accesibilidad, Eva Sánchez Teba; el concejal de Juventud, Luis Verde; el administrador de Asis Global Spain, Anicet Lavodrama; y la responsable de BailaconEM en Málaga, Purificación Romero.Además, se buscará la consecución del mayor número de donaciones y contribuciones para financiar proyectos de investigación de EM nacionales e internacionales, concretamente para esclarecer de forma prioritaria y urgente las formas progresivas de la enfermedad, las más graves, y para las que actualmente no existen tratamientos.'#BailaconEM Málaga 2019' será liderado por Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto, quien estará acompañado por entidades, personalidades reconocidas e instituciones del mundo de la ciencia, del deporte, del arte y de la sociedad malagueña.Asier además de un as del baloncesto, es una persona comprometida e "inmensamente generosa"; desde que le fue diagnosticada hace seis años la esclerosis múltiple, se ha volcado en dar a conocer esta enfermedad por todos los medios y en recaudar recursos para mejorar la vida de las personas que viven con ella.Puso en marcha su proyecto BailaconEM a través de la venta de productos solidarios con su lema de vida 'No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar sobre la lluvia'.ACTIVIDADES PREVISTASLa conferencia se desarrollará en el centro cultural La Térmica, sala 13, el viernes 22 de marzo a las 19:.00 horas. La Escuela Baloncesto los Guindos dedicará la jornada del sábado 23 de marzo por la mañana, a la campaña BailaconEM ubicando unos 'stands' informativos donde se podrán adquirir las famosas pulseras solidarias, además de una charla protagonizada por Asier de la Iglesia.Por otro lado, Pádel Manager organizará un Torneo de Pádel solidario el sábado 23 de marzo. A continuación de los eventos deportivos se celebrará una cena benéfica que tendrá lugar en el restaurante el Pórtico de Velázquez 20.30 horas del sábado 23. El gimnasio GO Fit acogerá una sesión de Zumba Gold solidaria en sus instalaciones.--EUROPA PRESS--