La campaña de prevención de accidentes '#Stopahogados' vuelve a Málaga con consejos para disfrutar del litoral

La campaña de prevención de accidentes '#Stopahogados' está destinada disfrutar tanto de las playas como de las piscinas de la ciudad y es una iniciativa Club Malaga Socorrismo y SalysocAndalucía en colaboración con el Área de Deporte del Ayuntamiento de la capital.Así, la campaña incluye una serie de consejos que van desde la utilización correcta de los elementos de protección a la playa, pasando por la lectura de los carteles informativos y de atender al color de la bandera que ondea en el puesto de vigilancia y por el cuidado que hay que tener con las corrientes de retorno, que suelen formarse donde no hay olas.En las piscinas se recuerda que no se debe correr por los bordillos, que hay que mirar siempre antes de tirarse al agua, la necesaria vigilancia de los menores por parte de una persona adulta o acudir al socorrista en caso de duda.El Salvamento y Socorrismo es una modalidad deportiva, reflejo de la actividad profesional del rescate y no se podrá conseguir una buena intervención, si no prima la seguridad de los actores que ayudan a las víctimas.Además, han explicado que durante el mes de mayo se realizarán en centros educativos de la ciudad cursos de salvamento y socorrismo, que incluyen nociones teóricas en las aulas y una sesión práctica en piscina. Se trasladará a los escolares de cuatro a 14 años la necesidad de respetar las medidas de prevención y seguridad en el medio acuático, así como nociones básicas de actuación de primeros auxilios.También el 14 de abril se celebrará el II Torneo Costa del Sol de Salvamento y Socorrismo en Piscina en la piscina cubierta de Carranque en colaboración con la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.Por último, el 18 de mayo, dentro de los Juegos Deportivos Municipales, se desarrollará una jornada de competición y exhibición de salvamento y socorrismo.El Salvamento y Socorrismo es una modalidad deportiva, reflejo de la actividad profesional del rescate y no se podrá conseguir una buena intervención, si no prima la seguridad de los actores que ayudan a las víctimas.Las actividades acuáticas producen en nuestro país numerosos accidentes y este deporte no puede dar la espalda a esa realidad y puede ser un medio más que enseñe a poder evitar esos accidentes desde edades tempranas. El salvamento y socorrismo tiene un reflejo en distintas actividades profesionales por lo que es necesario que los profesionales también vean un reflejo deportivo en su quehacer diario y viceversa.--EUROPA PRESS--