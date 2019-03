La asociación de viviendas turísticas traslada a la Junta su colaboración contra la oferta no reglada

Málaga.- Turismo.- La asociación de viviendas turísticas traslada a la

El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez-Lanzac, ha mantenido una reunión con la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, Nuria Rodríguez, para mostrarle su disposición a colaborar y mejorar la oferta reglada y erradicar la que no lo esté.Así, ha mostrado su "total disposición" para trabajar de forma conjunta en la mejora de la oferta reglada "y contribuir a crear un turismo de calidad en beneficio de usuarios y sociedad en general".En este punto, ha recordado el "esfuerzo" de AVVA, la Junta y las empresas de gestión de este tipo de viviendas por "erradicar la oferta no reglada"."Esto ha llevado a contar actualmente con un servicio de alojamiento dotado de seguridad y garantías no sólo para el turista sino también para el resto de la comunidad relacionado con ellas", ha expuesto en un comunicado.Para AVVA, la reunión mantenida con la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga "tiene una significación muy importante" ya que tanto la capital como la provincia malagueña concentran más del 60 por ciento de las viviendas turísticas de Andalucía, con una oferta a nivel provincial de 30.200 viviendas y 151.000 plazas de alojamiento.La desestacionalización y desconcentración del turismo en áreas saturadas son otras de las aportaciones que Pérez-Lanzac ha trasladado a la delegada, al igual que el fomento de la actividad turística en zonas sin alojamientos tradicionales, "el incremento de la accesibilidad a turistas con un nuevo perfil de demanda, la contribución a un uso eficiente del parque inmobiliario y segundas residencias, así como el impulso a la rehabilitación de edificios en los centros históricos y la generación de empleo directo e indirecto".Por último, ha informado a Rodríguez de la propuesta de AVVA de crear un Observatorio Andaluz de Viviendas con Fines Turísticos con el objetivo de disponer con detalle de las métricas de situación, evolución e impacto económico de las viviendas turísticas en la región.También ha insistido en la necesidad de mantener con la Junta una relación "fluida y permanente de manera que el sector de las viviendas turísticas pueda aportar toda su colaboración en la planificación turística regional para mantener, junto al resto de operadores de alojamientos, el turismo de calidad y excelencia" en Andalucía.--EUROPA PRESS--