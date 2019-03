La aplicación móvil de La Noria supera el centenar de usuarios y 50 proyectos de innovación social registrados

Málaga.- La aplicación móvil de La Noria supera el centenar de usuario

La aplicación móvil 'La Noria Social Hub' del centro de innovación social de la Diputación de Málaga cuenta actualmente con más de 100 personas usuarias y 50 proyectos sociales registrados. Las entidades, al utilizar este herramienta, inciden en las cuatro C del trabajo en red: Conocer, Compartir, Colaborar y Crear proyectos y experiencias entre ellas, reduciendo costes al mismo tiempo.La iniciativa desarrollada por la Fundación Global Hub for the Common Good ha celebrado desde principios de año tres 'hackatones' que han reunido a 70 participantes, en Cerralba, Marbella (Málaga) y en la propia sede de La Noria, en la capital, con el fin de impulsar la aplicación y generar sinergias.Durante los encuentros se presentó esta aplicación destinada a las entidades sociales de Málaga y provincia para poder compartir información y recursos, además de iniciar proyectos en común. El objetivo es que la herramienta sirva para fomentar que las organizaciones sociales de la provincia identifiquen proyectos en los que colaborar."Esto les permite ser más innovadoras, incrementar su impacto social y acceder a nuevos mecanismos de financiación, algo vital para aumentar el impacto de todas ellas y su valor en nuestra sociedad", ha manifestado a Europa Press la diputada de Igualdad e Innovación Social de la Diputación de Málaga, Lourdes Burgos.La iniciativa impulsada por la Fundación Global Hub for the Common Good se enmarca en el convenio entre la Diputación de Málaga y la Obra Social "la Caixa" para la implementación de proyectos de innovación social en la provincia.En el hackatón de Marbella surgieron ideas como compartir vehículos en la comarca del Guadalhorce a través de una aplicación u organizar jornadas senderistas entre las asociaciones para así poder conocerse e iniciar el camino para compartir.En Marbella han apostado por favorecer el conocimiento y el trabajo en red entre las distintas entidades, además de poner en valor la flora y fauna del monte bajo, así como una red de buenas prácticas en dieta mediterránea.Las más de 40 entidades reunidas en La Noria, coincidían en la necesidad de crear sinergias y aprovechar los recursos de cada una de estas asociaciones, compartiéndolos y poniéndolos en común. Además de vincular sus proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).Burgos ha recordado la función de La Noria como espacio colaborativo abierto entre entidades sociales: "En esta ocasión vamos más allá exponiendo las oportunidades para crear alianzas en el entorno virtual, facilitando el proceso y alcanzando su fin de forma más inmediata y sencilla".Las sinergias, ha agregado Burgos, "son el valor principal de la innovación social por lo que debe estar presente en el día a día de cada organización".--EUROPA PRESS--