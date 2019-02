La Agrupación Independiente de AMPAS pide que no se difundan bulos sobre el presunto caso de acoso de Marbella

Instituto sierra blanca IES centro educativo marbella colegio fachada

La Agrupación Independiente de AMPAS ha apelado a la "responsabilidad, empatía y solidaridad de todas las familias para no difundir y terminar con bulos, rumores y suposiciones" sobre un presunto caso de acoso escolar en la ciudad de Marbella (Málaga), ante la alarma generada y dimensiones "desproporcionadas" que ha tomado en redes sociales y medios de comunicación.El colectivo ha explicado en una nota de prensa que estas informaciones son siempre delicadas para quienes implican, menoresde edad, y deben ser tratadas con un respeto "exquisito"."Nuestra responsabilidad como familias es no dar pábulo a dichas desinformaciones y no participar en la bola de nieve que generan estos casos en redes sociales y multitud de grupos de wasap que lo único que suscitan a la postre es una mayor desazón y preocupación en la comunidad educativa y en las familias implicadas", ha argumentado.Por ello ha apelado a la empatía de las familias y se ha preguntado "¿cómo nos gustaría que se tratara?" si algún implicado fuese alguien conocido.Asimismo ha asegurado que como agrupación les gustaría combatir estas "olas de desinformación con la mejor arma: el conocimiento". Para ello han anunciado que preparan una jornada informativa abierta a todas las familias interesadas sobre acoso escolar, sus protocolos, diferentes fases de actuación, competencias, etcétera, para ayudar a entender y valorar mejor estos fenómenos y qué herramientas tienen los profesionales para enfrentarse a ellos.Han firmado estas peticiones las AMPAS de los CEIP, CEI y CEP Mario Vargas Llosa, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Rafael Fernández Mayoralas, Antonio Machado, Pinolivo, Los Olivos, Valdeolletas, Nuestra Señora del Carmen, Platero, Federico García Lorca, Hermanos Gil Muñiz y AMPAS de los IES: Sierra Blanca, Victoria Kent, Bahía Marbella, Las Dunas, Pablo del Saz, Guadalpín, así como la Asociación Altas Capacidades de Marbella-San Pedro Alcántara y Estepona.--EUROPA PRESS--