Juzgado vuelve a rechazar las pruebas pedidas por la defensa del dueño de la finca donde murió Julen

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha desestimado el recurso presentado por la defensa del dueño de la finca donde está el pozo en el que cayó Julen, el niño de dos años que fue localizado sin vida en dicha prospección 13 días después de precipitarse, rechazando de nuevo que se realicen las diligencias de pruebas solicitadas. Ahora, será la Audiencia Provincial la que tendrá que resolver el recurso de apelación.Los abogados del único investigado en esta causa, David Serrano, pidieron hace casi un mes que declararan varios bomberos y guardias civiles que participaron en el operativo de rescate del pequeño, a raíz de haber presentado esta parte en juzgado un informe técnico en el que se apuntaba a que la muerte del niño "se pudo producir durante las labores de rescate", en concreto supuestamente mediante el uso de una piqueta.La jueza rechazó las diligencias solicitadas, al no ser en este momento pertinentes por faltar una de las periciales principales, como es la autopsia definitiva; además de que cuestionaba que el informe presentado tuviera "la consideración de pericial". Los letrados del investigado presentaron recurso, al que se opusieron tanto la Fiscalía como la acusación particular, en representación de los padres.Ahora, la instructora mantiene sus argumentos, señalando en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que el informe de autopsia es de "extraordinaria importancia", por lo que hay que esperar; y que resulta "prematuro lanzar posibilidades acerca de la causa de las lesiones o de la muerte cuando la diligencia de investigación que tiene por finalidad esclarecer tales extremos aún no ha sido ultimada".DATOS PARA LA AUTOPSIALa jueza dice que se realizan consideraciones con base en un informe preliminar de autopsia y rechaza que se cause indefensión al investigado, al señalar que el derecho a la práctica de pruebas "no es ilimitada", recordando que se ha facilitado al Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, que realiza el informe de autopsia, los datos solicitados por los forenses para terminar dicho estudio definitivo.Los forenses solicitaron información sobre el pozo y el rescate y extracción del pequeño para aclarar la manera en la que se produjeron las lesiones que presentaba el menor. En concreto, pidieron datos sobre antecedentes del hecho, las características de la prospección y las actuaciones para extraer al niño que pudieran haber afectado al cuerpo. El objetivo es clarificar y valorar el posible mecanismo por el que se produjeron las lesiones.Al respecto, la jueza señala que al haberse facilitado estos documentos se pone de manifiesto que "en la elaboración del informe se tendrá en consideración todas las circunstancias que rodearon a los hechos, las características del pozo y las acciones tendentes a su extracción", añadiendo que está a disposición de los especialistas cualquier otra diligencia que interesen.En este sentido, el fiscal ha instado al juzgado a que también traslade a los forenses el informe técnico aportado por la defensa sobre el uso de la piqueta con el fin de que pueda valorarse y tener en cuenta en su informe definitivo de autopsia si lo consideran pertinente, según han señalado fuentes judiciales.Los forenses señalaban en un documento preliminar de autopsia, a un traumatismo craneoencefálico severo como causa de la muerte y a que el pequeño presentaba heridas en la zona temporal izquierda y fronto temporal, así como lesiones post-morten. Asimismo, en el estudio del cuerpo del pequeño se encontraron restos de tierra en el estómago y el esófago.En el informe técnico, encargado por la defensa de David Serrano a un arquitecto que colabora en este caso con el despacho de abogados, se apuntaba a que podría ser el uso de una piqueta en las primeras horas de las tareas de rescate lo que explique las heridas que presentaba el menor.El documento precisaba como una de las conclusiones que "las actuaciones con la piqueta, diez impactos en total, entre las 17.30 y las 21.00 horas del día del incidente es lo único que físicamente pudo producir las heridas en la cabeza y cráneo del menor", indicando que la zona lateral de la cabeza del niño "difícilmente pudo recibir un impacto de esa magnitud durante la caída".Además, se hacía referencia al hecho "de que tras extraer la piqueta por última vez se recogiesen de su extremo ocho pelos del menor, tres de ellos con raíz telógena", preguntándose "¿Qué otra tesis alternativa a la del impacto directo contra la cabeza del menor puede llegar a explicar la presencia de esos restos biológicos en la punta de la piqueta?".--EUROPA PRESS--