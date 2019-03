Quirofano en el Regional de Málaga

"Queremos rescatar a unos 300 médicos que se fueron de Andalucía a trabajar a Murcia o Londres". Así se ha referido el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, al interés de la Junta de Andalucía para que estos profesionales sanitarios que se marcharon a otras comunidades autónomas o países vuelvan y den servicio en el sistema sanitario público andaluz. Para ello, trabaja ya para ofrecer a estos facultativos "contratos dignos".La prioridad es que de aquí al verano se "rescate al máximo número de médicos", haciendo esa vuelta "atractiva", con contratos "dignos". "Esto se está haciendo a marchas forzadas", ha subrayado a los periodistas en Málaga.Con esos efectivos recuperados se quiere "facilitar el trabajo este verano", fundamentalmente en zonas costeras como puede ser la Costa del Sol: "Nos vemos desbordados, los médicos también necesitamos descansar y coger vacaciones y los colapsos estos años --en la sanidad pública-- han sido brutales".Así se ha referido a que en algunos territorios no se da ese incremento considerable de población y, por tanto, de demanda y trabajo para los profesionales sanitarios, pero ha puesto como ejemplo la Costa del Sol y las "situaciones críticas" que se han sucedido en estos años."Ya lo ha dicho y repetido cien veces el presidente de la Junta y el consejero de Salud, todo el dinero que se saque es para la sanidad", ha defendido, añadiendo que el presupuesto actual es el prorrogado "y no se puede prometer nada". No obstante, ha confiado en que en mayo o junio se tengan las cuentas públicas de 2019 "y se pueda contratar"."Se ha desmantelado --ha continuado Bautista-- la sanidad pública durante años arropándose en la crisis y necesitamos traumatólodos, ginecólogos, médicos de Atención Primaria; necesitamos recuperar un valor profesional muy grande que se fue de Andalucía por diferentes circunstancias".OPE Y MIREstos médicos, ha reiterado, se fueron de Andalucía "porque no tenían unas condiciones dignas de trabajo". Además, el consejero andaluz, Jesús Aguirre, "pretende que el Estado autorice una segunda convocatoria MIR para formar más médicos", ha dicho, aclarando que aunque estos profesionales "no van a salir mañana", sino en cinco o seis años, "hay que hacerlo ya".Así, ha explicado que la oferta de la Junta de Andalucía era hasta ahora "muy pobre y se iban de Andalucía". Eso, ha asegurado, se quiere cambiar: "Se acabaron los contratos parciales, de corta duración y vamos a contratos de largo duración, seis meses o interinidades".A juicio de Bautista, en Andalucía hay que "fidelizar a esos médicos con un cupo determinado de pacientes, que se queden y siendo reconocidos por la Administración y la sociedad". En este punto, ha considerado que se deben solucionar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) "que están paralizadas desde 2013"."Eso se va a resolver ya. Los gabinetes jurídicos están dándole forma y cada dos años OPE y traslado, como hacen otras administraciones. No podemos tener a médicos que han aprobado una plaza esperando dos o tres años a que se les adjudique", ha enfatizado Carlos Bautista.También ha abogado el delegado de Salud en Málaga por que cada centro de salud "se autogestione, que se organicen sin darles órdenes", de manera que cada uno se configure las vacaciones de los profesionales "según sus criterios".SALUD MENTALPor otro lado, sobre la situación de la salud mental, Bautista ha incidido en que el abordaje debe ser "general" y que se debe hacer "una apuesta importante en diversas políticas no sólo con las asociaciones, que hacen una labor impagable; sino desde la sanidad pública porque realmente es un problema que no hemos sabido solucionar".Ha explicado que existe una cantidad "importante" de pacientes con patología mental grave en la calle, "sin control sanitario adecuado; sus familias en ocasiones no pueden con ellos; otros relacionados con toxicodependencias y otras patologías que necesitan tratamiento y seguimiento"."Estamos abocados a ir tapando agujeros y el consejero que es médico quiere abordarlo desde la base y eso va unido a un aumento de profesionales porque hay un déficit muy importante de psicólogos y por supuesto de psiquiatras", ha asegurado, incidiendo en que el problema de la sanidad pública andaluza "es la falta de profesionales".--EUROPA PRESS--