El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tachado de "disparate" la figura del relator para el diálogo entre partidos sobre Cataluña, y ha dicho, además, echar en falta en estos días "la voz del PSOE-A. Me sorprende muchísimo que el PSOE en Andalucía, que la propia expresidenta de la Ejecutivo andaluz y secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, no diga nada sobre esta situación y actuación de Pedro Sánchez", que "ha generado una enorme alarma social en el conjunto de los españoles".Es más, ha dicho que la figura del relator le parece "una humillación para todos los españoles, para el propio presidente del Gobierno y me parece un dislate institucional y político colosal como nunca habíamos vivido a lo largo de estos 40 años de historia democrática".Asimismo, Moreno ha incidido en que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no puede utilizar una figura que es la de un mediador con una parte de España"."El presidente de todos los españoles pone a un mediador para hablar con una parte de España", ha criticado Moreno, que ha realizado este jueves una visita institucional al Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Málaga.A su juicio, "es muy grave", cuando, ha continuado, "estamos a vísperas de un procedimiento judicial que se inicia la semana que viene", precisamente "de aquellos que intentaron vulnerar nuestro marco constitucional, que fueron los partidos independentistas"."En vísperas de ese proceso hace una concesión al independentismo, una concesión desesperada con un objetivo fundamental que es mantenerse en el poder, en el sillón de la Moncloa", ha advertido.Por ello, ha vuelto a calificar de "enorme irresponsabilidad y una desfachatez", ha insistido el presidente de la Junta, advirtiendo de que "no contribuye para nada a que podamos reafirmar la integridad territorial de nuestro país", ha concluido.