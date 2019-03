28A.- Juanma Moreno Señala Que El PP Es El Único Partido Que Represent

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado en Marbella (Málaga) que su formación es el "único partido político" que, en las elecciones generales del 28 de abril, "representa confianza, unidad de España y futuro económico".Moreno, que ha participado junto al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo; y la alcaldesa de Marbella y candidata a las elecciones locales, Ángeles Muñoz, en la clausura de una convención del PP local, ha señalado que en las elecciones generales estará la "opción de un cambio de gobierno en la nación española pilotado por el único partido que genera confianza, el PP; o un bloque de izquierdas liderado por Sánchez"."¿Con quién pactaría el PSOE de Sánchez? ¿con Podemos? ¿con ERC? ¿con los independentistas de Puigdemont? ¿con Bildu? Un gobierno con esas costuras no puede ser un revulsivo para la economía y un garante de la integridad territorial de una gran nación como España", ha agregado.Según Moreno, "la letra y la música en materia económica del socialismo de Sánchez, con el silencio cómplice de los socialistas andaluces, es la misma que las de Zapatero", por lo que ha indicado que "no puede ser que después del esfuerzo que se ha hecho por parte de un gran presidente como Mariano Rajoy, este gobierno socialista nos lleve a una situación parecida a la que nos llevó Zapatero".El presidente del PP de Andalucía ha abogado por "no consentir" que Pedro Sánchez "deje humillar los símbolos nacionales por parte de los independentistas catalanes". "Por eso, confío en el PP y en Pablo Casado. El PP es el partido que crea empleo. Aznar y Rajoy crearon ocho millones de puestos de trabajo", ha apuntado.Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que en las elecciones generales habrá que elegir entre el "plan A, que es el modelo andaluz de las nuevas mayorías y que se puede repetir perfectamente en España; o el plan B, el modelo del socialismo con los independistas, Bildu y los que quieren romper España"."Esas son las dos opciones que hay en juego el 28 de abril. Son unas elecciones generales, pero sólo con dos modelos, el de la estabilidad y creación de empleo y oportunidades que lidera Pablo Casado y el PP; o el que hemos vivido, el de la inestabilidad y la entrega de España a los separatistas", ha apuntado.Bendodo ha mostrado su confianza en que, en las elecciones generales, "sabremos dar un vuelco a este gobierno que hay en España".--EUROPA PRESS--