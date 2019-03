Juanma Moreno anuncia que el impuesto de sucesiones se suprimirá "de f

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado en Marbella (Málaga) que el impuesto de sucesiones y donaciones se suprimirá de "forma definitiva" en el plazo de un mes o, como máximo, cinco semanas.Moreno, que ha participado junto al consejero de Presidencia, Elías Bendodo; y la alcaldesa de Marbella y candidata a las elecciones locales, Ángeles Muñoz, en la clausura de una convención del PP local, ha indicado que, de esta forma, el tributo "pasará definitivamente a la historia de Andalucía y tendremos exactamente la misma fiscalidad que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid"."Cuántas veces me he encontrado con señoras y maridos que han perdido a su cónyuge o herederos con el sufrimiento de querer heredar el patrimonio fruto del esfuerzo y del compromiso de toda una vida y que al final se quedaba en nada por la voracidad que han tenido los socialistas de recaudar durante tantos años", ha indicado.Moreno ha recordado que el inicio del procedimiento administrativo para suprimir del impuesto de sucesiones y donaciones fue una de las decisiones que tomó como presidente de la Junta en el primer consejo de gobierno, que celebró en Antequera (Málaga).El presidente andaluz ha asegurado que, desde que asumió el gobierno de la región, la Junta ha puesto en marcha una iniciativa "por día", por lo que "a este ritmo, cuando cumplamos los cien días de gobierno, habremos cumplido los cien compromisos de nuestro programa". "Eso significa un gobierno que trabaja al cien por cien", ha agregado.Moreno ha indicado que, durante la legislatura, reducirá de forma progresiva otros impuestos, entre los que ha citado el de Transmisiones o el tramo autonómico del IRPF. "Vamos a seguir haciéndolo a pesar de que la situación financiera que nos ha dejado el PSOE no es precisamente la mejor", ha apuntado.El presidente ha destacado también la disolución de más de 80 entidades de la Junta que, ha señalado, "valían para colocar a dirigentes socialistas a cargo de los presupuestos de la Junta que pagamos todos los andaluces"."También hemos trabajado por el empleo con la ampliación de la tarifa plana para los autónomos y que tienen muy pocas comunidades autónomas y una tarifa superreducida para las mujeres y autónomos en los pequeños municipios", ha señalado.Ha asegurado que el anterior gobierno de la Junta "ha mentido" con las cifras de las listas diagnósticas y quirúrgicas al decir que eran "la mitad de la realidad, pero hemos descubierto que era medio millón de andaluces los que estaban condenados a las listas de espera"."No se pude decir que la izquierda es el paradigma y el protector de los servicios públicos esenciales cuando descubrimos que, después de tantos años, lo que hay detrás en la sanidad o la educación son mentiras, deudas e incapacidades de los gobiernos socialistas", ha apuntado.Por último, ha señalado que la Junta tendrá que pagar más de 160 millones de euros en sentencia adversa al Gobierno regional, fondos con los que, ha apuntado, "hago un pedazo de hospital en cualquiera de las provincias".--EUROPA PRESS--