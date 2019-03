Málaga.- 8M.- IU asegura que la huelga "no es nuestro objetivo final,

IU y PCA han afirmado este jueves de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que "la huelga no es nuestro objetivo final, lo es cambiar el mundo desde el feminismo". Asimismo, mujeres de la coalición de izquierdas de del PCA han hecho un llamamiento a secundar las movilizaciones.Así, la diputada nacional de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha agregado que una sociedad en la que "el 51 por ciento de sus componentes no está en pie de igualdad con el resto no es democrática" y ha avanzado que "puede ser aún peor si dejamos que triunfe esa regresión que enarbolan Pablo Casado, Albert Rivera y otro partido de deshonroso nombre".Es, por tanto, a juicio de la dirigente de izquierdas, "abrir las puertas a varios siglos atrás", aunque ha incidido en que "es una batalla que vamos a ganar".García Sempere ha participado junto a otras dirigentes y militantes de IU y PCA en una rueda de prensa para hacer un llamamiento a la participación en la huelga y manifestación que tendrán lugar mañana. No obstante, según ha advertido la responsable provincial de Feminismos, Victoria Morales, "la huelga no es el objetivo final" de estas organizaciones políticas, lo es "cambiar el mundo desde el feminismo"."La perspectiva feminista no es más que construir un mundo en igualdad real entre hombres y mujeres", ha dejado claro, incidiendo en que por eso, IU y PCA "dirán no al sistema que quiere mantener a las mujeres en los mismos roles de siempre".Por su parte, Macarena Vallejo, responsable del área Feminista del PCA en Málaga ha hecho un reconocimiento al movimiento feminista de la provincia que lleva meses trabajando para poner en marcha esta convocatoria a la que "nos sumamos las mujeres comunistas".En este punto, Vallejo ha hecho un repaso a las razones por las que hay que secundar la huelga de este viernes, 8 de marzo, al igual que ha hecho la concejala de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Remedios Ramos.La edil ha aludido a la situación en que se encuentran las camareras de piso, las limpiadoras de edificios públicos y otras muchas mujeres "que trabajan en los sectores de servicios y que sustentan la economía real".También ha recordado que las mujeres "sufren todo tipo de terrorismo, como el acoso" y ha afirmado que "no somos libres si tenemos miedo a salir a la calle, ni tampoco cuando las usan de moneda de cambio para pactar gobiernos como el de la Junta de Andalucía".La también coordinadora local de IU ha afirmado que "serán muchas las mujeres que salgan a la calle durante la huelga, las que pararán dos horas y las que usarán el tiempo del bocadillo para ello", pero que todas "vamos a demostrar que si nosotras paramos, el mundo se para".--EUROPA PRESS--