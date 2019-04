IU se compromete a llevar a las instituciones la situación de los jueces de paz

Málaga.- IU se compromete a llevar a las instituciones la situación de

Izquierda Unida (IU) se ha comprometido a llevar a las instituciones correspondientes las reclamaciones de los jueces de paz, según ha anunciado el coordinador provincial de la coalición de Izquierdas y parlamentario andaluz, Guzmán Ahumada, y la diputada nacional y candidata número dos por Málaga de Unidas Podemos, Eva García Sempere.Ahumada y García Sempere se han reunido este martes con representantes de la Asociación de Jueces de Paz de Málaga, quienes han planteado la situación en que se encuentra estos órganos unipersonales.Han recordado que los juzgados de paz ejercen su jurisdicción en todas aquellas localidades donde no hay Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y su relación con la ciudadanía "es diversa y directa". Los jueces de paz, han explicado los representantes de la asociación, están de guardia las 24 horas y toda la semana."Resuelven cuestiones que en muchos casos evitan que los hechos pasen a instancia superior, celebran matrimonios, recogen los sobres con os resultados electorales y trasladan a las juntas electorales, etcétera", han detallado.Por ello, Ahumada ha lamentado que "las privatizaciones de servicios fundamentales afecten de nuevo a la ciudadanía y a las personas, que como en este caso, realiza unas funciones importantes para no colapsar los juzgados superiores".De igual modo, en calidad de parlamentario andaluz, el coordinador de IU ha anunciado que promoverá iniciativas encaminadas a resolver las demandas del colectivo, incluidas las retribuciones y la formación."Las retribuciones de los jueces de paz van desde los 1094,40 euros al año en localidades de hasta 1.999 habitantes, a las 4,377,14 euros en las de 15.000 o más. Pero, además, están gravadas en el IRPF", ha dicho, añadiendo, asimismo, que "desde 2011 no se realizan cursos de formación destinados a este servicio".--EUROPA PRESS--