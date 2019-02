IU en Diputación solicita la cesión de un local para la Peña El Revezo en Rincón de la Victoria

IU en Rincón de la Victoria

La portavoz del grupo de IU en la Diputación Provincial de Málaga Teresa Sánchez y el diputado Miguel López han solicitado la cesión de un local para la Peña El Revezo en el Centro de estudios del Folclore malagueño y las Artes Escénicas de Benagalbón, en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria.Sánchez y López, junto con representantes de la Peña El Revezo; el candidato para la confluencia a la Alcaldía de Rincón de la Victoria Enrique Bonilla; la número dos Rocío Calderón y Pedro Fernández Ibar, portavoz del grupo municipal de IU, han conocido las instalaciones y han podido ver de primera mano el trabajo en defensa del Folclore de la Peña El Revezo.Han recordado que como cada año, en septiembre de 2018, la Peña El Revezo organizó el 'Concurso Tradicional de Verdiales Estilo Montes de Benagalbón', un evento declarado de Singularidad Turística Provincial, que va por su 25 edición y que cada año congrega alrededor de una docena de pandas del estilo de "los montes" y en el que la ciudadanía puede ver los singulares "choques" de pandas, que compiten tocando al unísono, de dos en dos, siendo la ganadora la panda que al acelerar el ritmo es capaz de mantenerlo por encima de la otra.La particularidad de este Concurso Tradicional de Verdiales de Benagalbón reside en que "no se usan escenarios ni megafonía, ya que las pandas recorren el pueblo y se funden con los visitantes, que pueden participar con un cante o un toque previo permiso del alcalde de cada panda". Así, han añadido que "aunque el concurso está reservado al estilo Montes, también acuden otras que cultivan los estilos Comares y Almogía".También en un comunicado han precisado que como cada año se organiza un pregón en el que participan por personalidades del mundo de la cultura, la política o literatura, como José Luis Navas Carrasco, Eugenio Chicano, Manuel Alcántara, Miguel Romero Esteo o Antonio Mandil entre otros, y, de igual modo, se realiza cada año en la Casa-Fuerte de Bezmiliana, un edificio del siglo XVIII de origen militar en el Rincón de la Victoria. Este año ha correspondido al flamencólogo Manuel Curao, evento que se realizó el pasado 5 de septiembre.Asimismo, han continuado, a esto hay que unir el cartel anunciador, que realizan grandes pintores siglo XX y XXI. "Son los carteles que diferentes artistas han pintado desde 1994 para difundir el Concurso Tradicional de Verdiales que se celebra en Benagalbón y que está declarado Fiesta de Interés Turístico Andaluz y Fiesta de interés Provincial", han precisado.El grupo de IU en Diputación se ha referido a este Centro de estudios del Folclore malagueño y las Artes Escénicas de Benagalbón y ha destacado el trabajo de esta peña, "que impulsó que la Diputación Provincial de Málaga construyera esta infraestructura"."Ahora es justo que esta Peña cuente con un espacio disponible en este centro, para que tengan secretaría, y archivo de la peña, además de un espacio acondicionado como Salón-Museo para exponer las obras pictóricas de los distintos carteles anunciadores del Concurso Tradicional de Verdiales de Benagalbón. La Peña necesita este espacio de forma urgente para que no ser deteriore el patrimonio que atesora", han incidido.Por ello, han indicado que tanto en la Diputación Provincial de Málaga como en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Izquierda Unida va a presentar mociones para solicitar al presidente del ente supramunicipal y alcalde de Rincón, Francisco Salado, que "ceda un espacio en el centro provincial a la Peña El Revezo, y que se le uso como Centro de Estudios del Folclore Malagueño, que actualmente no tiene".--EUROPA PRESS--