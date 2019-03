8M.- IU Anima A Participar En El 8M Para "Enfrentar" A Los Que "Nos Qu

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha animado a participar en los actos y convocatorias organizadas para el próximo viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para "enfrentar de esa manera a la reacción que se quiere imponer y que nos quiere hacer retroceder a los tiempos más sombríos de nuestro país y de toda Europa".Así se ha pronunciado Garzón en declaraciones a los medios en Málaga, donde ha mantenido una reunión, junto al coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y la diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere con colectivos de mujeres que "han hecho radiografía de la situación en este momento por la que atraviesan mujeres en este país".Garzón ha señalado que la situación representa "la España que nosotros queremos combatir y cambiar para construir una España mucho más igualitaria, feminista y de futuro".Ha reconocido que el país vive "con enormes desigualdades de género y de otra naturaleza pero que afectan especialmente a las mujeres", por lo que ha considerado que todas las convocatorias que se organizan para este viernes "son hito esenciales de la España que va a venir en el futuro que esperemos que sea feminista"."El feminismo no solo va a cristalizar este viernes cristaliza todos los días, porque las mujeres combaten para construir una sociedad mas justa y digna todos los días, pero el 8M se puede articular un hito esperanzador de lo que queremos que sea nuestro país", ha manifestado el líder de la coalición de izquierdas.En ese sentido, ha animado a "hacer posible que esta manifestación y esta huelga salgan bien". "Y, particularmente, invitamos a los hombres a que se pongan a disposición de las mujeres que están organizado eventos para que se pueda conseguir en mejor resultado posible", ha señalado.Por su parte, Maíllo ha lamentado que por ejemplo en desempleo se hable de datos netos pero "no de la brecha de género absolutamente insoportable", señalando que "el nombre de parada en Andalucía es de mujer joven de menos de 30 años, donde llegan a caso el 60 por ciento de desempleo".Asimismo, la diputada de Unidos Podemos ha indicado que este año "no sólo no ha mejorado la situación" de las mujeres sino que la jornada reivindicativa del 8M "es más necesaria que nunca". Ha animado a participar en esa convocatoria "que tiene que salir al menos tan brillantemente como la del año anterior y seguir trabajando por construir una sociedad sin patriarcado".--EUROPA PRESS--