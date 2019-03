8M.- IU-A Destaca Que El Movimiento Feminista Es "Un Elemento Constitu

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado este sábado que el movimiento feminista "es fuerte, valeroso y tiene un músculo profundo y que sin ninguna duda es un elemento constituyente de un nuevo país" y lo ha felicitado por las manifestaciones que tuvieron lugar este viernes Día Internacional de la Mujer por todo el país.Así, acompañado por la diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere en Nerja (Málaga) ha resaltado la participación "tan profundamente amplia de millares de jóvenes de instituto, de universidad, de centros de trabajo, de mayores", que ha definido como "un gran pacto intergeneracional".Por su parte, Eva García Sempere ha señalado que "fue una jornada épica, nuevamente histórica", por las actividades que se dieron a lo largo del día, tanto en capitales como en zonas rurales, y también "porque las manifestaciones de por la tarde desbordaron desde luego todas las expectativas"."Las teníamos altas porque el año pasado se hizo historia, y se hizo historia no solo en España sino a nivel mundial, pero es que esta mañana los periódicos internacionales volvían a poner el foco en España donde las grandes movilizaciones sacaron a millones de mujeres a las calles", ha resaltado.Así ha indicado que "no hace falta entrar en guerra de cifras", porque "cualquiera que ayer hubiese estado en cualquier capital española o cualquier municipio se dio cuenta de que era un clamor popular el de las mujeres que siguen queriendo tener su sitio"."Siguen reclamando democracia, siguen reclamando algo tan básico como que no las maten. Siguen queriendo acabar con las reformas laborales que mantienen una brecha laboral inasumible, y quieren en definitiva alcanzar la democracia y la igualdad a sus compañeros", ha continuado.Asimismo ha resaltado que las manifestaciones del 8M no fueron solo "un ejercicio de democracia básica", sino también "de unidad popular y confluencia ahora en los tiempos que corren y cuando se anticipan unas elecciones que mujeres venidas de muy diversos organizaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos nos ponemos de acuerdo para salir a las calles".También ha incidido en que este viernes salieron a la calle a impedir que "en ningún caso que nos recorten ni el más mínimo derecho, los derechos no se negocian. Que frente a las barbaridades que nos dicen y que nos retrotraen a los peores tiempos del franquismo nosotras decimos que no".--EUROPA PRESS--