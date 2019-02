'Indie [MAD]' aterriza en el Polo Digital para poner en valor el auge de la industria del videojuego en Málaga

Málaga.- 'Indie [MAD]' aterriza en el Polo Digital para poner en valor

Málaga acogerá la primera edición de 'Indie[MAD]', evento dedicado a los desarrolladores independientes del sector del videojuego español que se celebrará los días 3 y 4 de mayo de 2019.Así lo ha informado este viernes el concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento, Mario Cortés, y coincidiendo, además, con el Investors Day.Cortés, acompañado del organizador de 'Indie[MAD]', Juan Manuel Moreno y e el presidente de DEV, Luis Quintans ha presentado el cartel oficial del evento en una clara apuesta por la industria de los videojuegos como "el octavo arte".El edil ha destacado la importancia de Indie[MAD] "que supone, tanto para Málaga, como para España, puentes entre creadores de videojuegos de diferentes procedencias con el fin de reforzar una red que va haciéndose más fuerte".Por su parte, Moreno ha señalado que es la primera edición que se celebre fuera de Madrid y que contará con nombres importantes de todos los sectores de la industria --desarrolladores, publishers, críticos, animadores-- "que ayudarán a entender los cambios y sinergias en el sector".De igual modo, el presidente de DEV y CEO de BadLand Publishing, Luis Quintans ha destacado el valor del Polo Digital: "si no existiera, habría que inventarlo" refiriéndose a uno de los sitios estratégicos para la industria a nivel nacional.'INDIE[MAD]''Indie[MAD]' es un evento dedicado al sector del videojuego español cuyo objetivo es proporcionar un espacio a los desarrolladores independientes dentro de un entorno que permita interacción entre diferentes profesionales del sector. Conforma una propuesta completa en la que tomar una fotografía del desarrollo independiente de videojuegos dentro de nuestras fronteras.El evento se divide en un showroom en el que los diferentes equipos de desarrollo mostrarán sus proyectos al público asistente. Esto se complementa con una serie de charlas dedicadas a negocio y cultura dentro del videojuego que permitirá a participantes y público conocer otros elementos de la industria.INVESTORS DAYPor otro lado, han recordado que esta presentación del 'Indie[MAD]' Málaga ha coincidido con la celebración de la jornada Investor Day, un encuentro de profesionales del sector del videojuego que se ha desarrollado durante la mañana de este viernes a la que han asistido desarrolladores de videojuegos, programadores, estudios indies, medios digitales y público en general.Investors Day es un encuentro que posibilita a las startups especializadas presentar sus proyectos ante conocidos editores y business angels del sector.La jornada ha contado con tres charlas magistrales. La primera de ellas, impartida por Aìlvaro Garciìa Copeì, Growth Hacker en Freepik, ha expuesto 'Las claves de adquisicioìn de usuarios' desde la experiencia de una de las plataformas digitales de contenidos y recursos para diseñadores.La segunda, de Macarena Gonzaìlez Mira, Venture Capital Manager en Crazy4Media, ha resaltado la importancia de la 'Financiacioìn a traveìs de una aceleradora de Start up Digital'.Por último, la tercera intervención ha corrido a cargo de Luis Olivaìn, socio fundador y productor de Fictiorama Studios, quién se ha dirigido a todos los estudios de desarrollo de videojuegos con una 'Guiìa de supervivencia para un estudio indie'.Todas han tenido el hilo conductor de la financiación como uno de los principales retos de la industria de los videojuegos y contenidos digitales.De igual modo, se han dado a conocer los 21 proyectos de la quinta edición del programa Go2Work, impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, de los que once son de videojuegos y diez restantes se centran en medios digitales.--EUROPA PRESS--