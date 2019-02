Grande-Marlaska en Málaga

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el Gobierno pretende "establecer una frontera española, que es frontera europea, más seguras con medios menos cruentos" y se ha referido de nuevo a un informe de 2017, "que estaba en un cajón del ministerio", donde se hacía referencia "a que las concertinas no generaban mayor seguridad".Así se ha pronunciado el ministro, tras presidir en Málaga el acto de entrega de condecoraciones a integrantes del dispositivo de rescate del pequeño Julen, en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado por las concertinas.Grande-Marlaska ha reiterado que dicho informe sobre la frontera de Ceuta decía también que el perímetro fronterizo "estaba en una situación bastante deplorable y necesitaba ser reparado de una forma relevante para garantizar la seguridad de la frontera"."Es lo que estamos haciendo, estamos garantizando la seguridad de la frontera", ha indicado el ministro, quien ha apuntado que "lo que se va a realizar es una frontera mucho más segura".Al respecto, ha señalado que con eso "también hacemos otra cosa, garantizamos el trabajo de nuestra Guardia Civil y nuestra Policía, hay que dar los medios adecuados", insistiendo en que se pretende "garantizar la frontera en términos de seguridad".En concreto, preguntado por una empresa de la provincia de Málaga que fabrica esas concertinas y las consecuencias económicas para la misma con la eliminación de estos sistemas, ha dicho que no va a entrar en ese debate "cuando hablamos de una disposición de seguridad de las fronteras nacionales". "Hablamos del concepto de seguridad de nuestras fronteras y no se puede confrontar con cualquier otra circunstancia", ha dicho.GASTO EN SEGURIDADPor otro lado, Grande-Marlaska ha recordado que "los gobiernos socialistas en materia de seguridad invierten un promedio del 0,63 por ciento del PIB, los gobierno del PP han invertido el 0,52 por ciento". "Son datos, no me los invento", ha manifestado."Cuando hay un gobierno socialista una de sus primeras funciones es invertir en seguridad, porque es un gasto social, hay mucha gente que no lo entiende", ha aseverado el ministro, quien ha incidido que "es generar un espacio donde todos podamos ejercer nuestros derechos y libertades con más tranquilidad, también los que no se pueden pagar la seguridad".Ha aludido a que el Gobierno hizo una oferta extraordinaria de empleo público en prisiones de 931 personas, "que ya en este mes de abril se va a ir incorporando", y ha incidido en que el Ejecutivo pretende "hacer una oferta extraordinaria de empleo público también".Sobre las críticas de la oposición a los decretos leyes de última hora aprobados, se ha mostrado a favor de esta acción "siempre que sean necesarios y urgentes, como son todos los que ha dictado este Gobierno y que han sido convalidados por el Congreso, que es al final donde reside el poder legislativo"."Todos han sido considerados urgentes y necesarios para garantizar derechos fundamentalmente sociales del conjunto de españoles que se habían visto sustraídos a esos derechos durante esos últimos años y creo que incluso convalidados muchos de ellos por una importante mayoría parlamentaria", ha concluido.--EUROPA PRESS--