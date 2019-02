Grande-Marlaska apela a que el ejemplo de unidad y solidaridad en rescate de Julen se mantenga en otros ámbitos

Acto de entrega de condecoraciones al Mérito de Protección Civil otorg

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto al dispositivo de rescate de Julen, el niño de dos años que fue encontrado sin vida 13 días después de caer a un pozo en Totalán (Málaga), como "ejemplo de unidad" entre administraciones, profesionales, voluntarios y ciudadanos; y ha apelado a que "ese espíritu de solidaridad y cooperación institucional se mantenga en otros ámbitos de importancia para el bienestar de la ciudadanía"."Que no tenga que ser una tragedia la que nos impulse a trabajar unidos", ha manifestado Grande-Marlaska durante su intervención en el acto de entrega de condecoraciones al Mérito de Protección Civil otorgadas a integrantes del dispositivo de rescate del pequeño Julen, apuntando que la política estatal de protección civil, "tan sensible y cercana al ciudadano, ha sido, es y ha de seguir siendo un espacio de consenso, entendimiento y eficaz coordinación".Ha dicho tener "sentimientos encontrados"; por un lado por "la tristeza por no haber podido encontrar al pequeño con vida", reiterando su solidaridad y pésame a los padres de Julen: "Es difícil imaginar el inmenso dolor y el tremendo desgarro que la muerte de un hijo les ha producido". No obstante, ha expresado el agradecimiento por el esfuerzo de los efectivos que participaron en esta operación de rescate que conllevó una "obra de ingeniería humanitaria".Ha asegurado que estos efectivos dieron "lo mejor de sí mismos para salvar a Julen" y les ha dicho que con su ejemplo han "vuelto a evidenciar que la solidaridad y sensibilidad hacia quienes más lo necesitan son valores que caracterizan y unen por encima de cualquier otra consideración a toda la sociedad española". "La vocación de servicio público no tiene límites", ha afirmado.Les ha asegurado que cuentan con "la gratitud y la admiración" del Gobierno y de "todos nuestros ciudadanos" y ha subrayado "la solidaridad y determinación" con la que tantas personas, administraciones y empresas públicas y privadas intervinieron en esa operación de rescate. "La actuación ha sobrepasado los límites de exigencias", ha manifestado.CONDECORACIONESEn este acto, el Ministerio del Interior ha concedido diez medallas al Mérito de la Protección Civil: una en la categoría de oro con distintivo azul y nueve en la categoría de plata, también con distintivo azul, a miembros de la Guardia Civil, del Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía y a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.Así, el coronel jefe de la Comandancia de Málaga, Jesús Esteban Gutiérrez, ha recibido la Medalla al Mérito de Protección Civil en su categoría de oro con distintivo azul y el teniente coronel de la Comandancia, Roberto Blanes González, ha sido galardonado con la Medalla al Mérito de Protección Civil en su categoría de plata con distintivo azul.Asimismo, han recibido la Medalla al Mérito de Protección Civil en su categoría de plata los integrantes del equipo de montaña de la Guardia Civil de Málaga, en concreto los tres agentes que recuperaron el cuerpo del pequeño --Francisco Maturana, Nicolás Rando y Alberto Ortiz--; la sección de montaña de Granada y la de Navacerrada.También la han recibido el responsable del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, Rafael Gálvez; el responsable del operativo de bomberos y autor del diseño de la cápsula de descenso al pozo vertical, Julián Moreno; y el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, distinción esta que ha recogido su presidente, Francisco Delgado Bonilla.El ministro ha incidido en que las personas que han recibido este distintivo son miembros y colectivos de Cuerpos "de una gran tradición en España, cuya mayor fortaleza es la confianza que despiertan en los españoles". "Su dedicación y entrega es encomiable y contribuyen a construir un Sistema Nacional de Protección Civil cada vez más eficaz y solidario. Un sistema que juega un papel central para garantizar nuestra seguridad colectiva", ha dicho.El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por su parte, ha asegurado que "España ha demostrado que es una gran país, con un gran pueblo capaz de poner la solidaridad, inteligencia y valentía al servicio de una misión" y ha afirmado que "somos más grandes cuando trabajamos juntos y unidos". Ha apuntado que está en proceso otorgar otras condecoraciones a otros efectivos y entidades que participaron en aquel operativo.--EUROPA PRESS--