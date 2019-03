Grande-Marlaska afirma sobre los lazos amarillos que el Gobierno seguirá lo que dicte la JEC

28A.-Grande-Marlaska Dice Que Sobre Los Lazos Amarillos Que El Gobiern

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Gobierno central seguirá en la polémica sobre los lazos amarillos en edificios públicos de Cataluña "las indicaciones y resoluciones que dicte la Junta Electoral Central (JEC)" que es "la competente" en este caso, apuntando que lo contrario quizás sería "extralimitarse".Así se ha manifestado Grande-Marlaska en declaraciones a los periodistas en Málaga donde ha acudido a una reunión plenaria sobre inmigración en el Centro de Coordinación de Operaciones de la Autoridad para la Inmigración en el Estrecho y Mar de Alborán, que ahora tiene base en Málaga.Cuestionado por qué va a hacer el Gobierno sobre los lazos amarillos, el ministro ha indicado que "va a hacer lo que procede, que es seguir las indicaciones y resoluciones que dicte la JEC", reiterando que "la competencia es de la JEC y este Gobierno hará todo aquello que indique" dicha autoridad."En un Estado de derecho, cada institución tiene sus competencias y todas tenemos la obligación de cumplir las resoluciones de las autoridades competentes en cada materia", ha manifestado, insistiendo en que en este caso "la única" es la JEC.Preguntado sobre por qué no actúa el Ejecutivo de oficio, ha señalado que para poder hacerlo "uno tiene que ser el competente", apuntando que "quizás lo que haría el Gobierno en caso contrario es extralimitarse y quizás, incluso, se le imputaría una voluntad distinta, sobre todo en este momento preelectoral, que no va con este Ejecutivo"."Este Gobierno trabaja, como dijo el presidente, trabajará hasta el último día, cumplirá con sus obligaciones y no utilizará nunca el ejercicio de la función gubernamental para otros fines", ha señalado Grande-Marlaska, apuntando que "quizás otros lo harían, nosotros desde luego no, porque respetamos la competencia".--EUROPA PRESS--