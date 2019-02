Metro de Málaga

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, Javier González de Lara, ha valorado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se preocupe" por Málaga, aunque ha opinado sobre la propuesta del máximo responsable del Ejecutivo andaluz sobre el metro que "hay que madurar, reflexionar y meditar", además de que "hay que ver las consecuencias económicas que se pueden derivar de dicha decisión". De igual modo, ha resaltado la importancia de tener en cuenta la voz de los empresarios.Así lo ha asegurado González de Lara, que ha inaugurado este viernes, junto al presidente de la cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA, Daniel Pastor, las jornadas sobre el 'Informe de la pyme andaluza 2018. Digitalización y Responsabilidad Social en la pyme'."Todo lo que sea pensar, razonar, y dialogar sobre una infraestructura importante para la ciudad y la movilidad es interesante", ha dicho, pero ha advertido de que también es importante "tener en cuenta la voz de los empresarios; lo digo con contundencia y rotundidad", ha afirmado.Así, ha aludido a que el metro de Málaga está explotado por una empresa malagueña, que es la que tiene mayor capital social de la provincia, y que está participada por fondos de inversión internacionales; por lo que "si hay un cambio de rumbo respeto al futuro de la ejecución de un convenio pactado entre administraciones, y donde en esa concesión la concesionaria tienen unos intereses, pues habrá que escuchar y dialogar con ella y ver qué se va a hacer"."Siempre lo mejor para la ciudad y los intereses de los ciudadanos, pero también velar por la seguridad jurídica", ha advertido, insistiendo en que "cualquier cambio de rumbo tiene que tener, ante todo, una previsión y no solo presupuestaria, sino de compromisos contraídos, por ejemplo, del BEI, que ha puesto mucho dinero".González de Lara se ha referido al metro como "una aventura tan extraordinaria para cambiar la movilidad en la ciudad de Málaga", pero lamentando que "lleva mucho retrasos no imputable a las empresas, sino administraciones", por lo que, como ha vuelto a insistir, "hace falta ponerse de acuerdo".Para el presidente de la CEM y la CEA, el presidente de la Junta de Andalucía "hace bien en proyectar ideas para Málaga" y en reunirse con el alcalde, Francisco de la Torre, dejando claro, no obstante, que "todos sabemos las posiciones de las partes"."Se habla mucho por parte de la administración pero se cuenta poco con los empresarios, con la visión de empresas importantes y solventes", ha criticado, insistiendo, además, en que lo que éstas quieren es "que se finalice la ejecución de las obras, que se cumpla lo pactado y que se ponga en funcionamiento".En este sentido, ha señalado que la empresa "no quiere que se le compense ni nada por el estilo; lo que quiere es trabajar con facilidad y superar cifras extraordinarias de pasajeros al año del metro", ha sostenido.De hecho, ha recordado sobre el surburbano malagueño que ahora mismo hay un acuerdo, donde hay una concesionaria que está explotando "con todos los derechos y con un nivel de satisfacción extraordinario".Es más, González de Lara ha valorado los datos que arrojan los últimos estudios que se han realizado sobre satisfacción de metros de España, donde el metro de Málaga "ocupa el primer lugar y no hay ninguna queja, no nos consta a los empresarios y lo digo con orgullo".COMPENSACIÓNHa afirmado, de igual modo, que si hay un cambio de planes la empresas estaría en su derecho de pedir compensación, aludiendo "desde un rescate de una concesión, que estaríamos hablando de centenares de millones de euros, hasta lo que es la modificación unilateral de unas condiciones de un contrato de concesión". En este punto, ha puesto como ejemplo el rescate de una autopista."La línea del metro ha sido licitada por el gobierno saliente y hay empresas de ingeniería que están ya trabajando y gastando dinero en preparar los pliegos para esa licitación", ha recordado.Así, sobre la propuesta, de la que ha afirmado es "una batería de ideas" del presidente, que "tiene que aterrizar porque lleva poco tiempo, aunque hace un trabajo encomiable para lo poco que lleva"; ha insistido "en reflexionar y analizar" porque "paralizar una licitación significa que hay que compensar"."Cualquier decisión política tiene unos efectos económicos y eso se lo tenemos que recordar a los responsables políticos, sean del partido que sean y signo que sean", ha advertido.Por otro lado, ha dejado claro que el presidente de la Junta va a tener al máximo responsable de la CEA y CEM "a su disposición para negociar y dialogar" y ha dicho que le consta también que la empresa, "que es muy seria y solvente, participada por grandes fondos europeos e internacionales, lo que desea es estabilidad y seguridad jurídica"."Hablemos, dialoguemos y lógicamente busquemos lo mejor para la ciudad y los ciudadanos", ha reiterado González de Lara, quien ha incidido en que "no sea una cuestión de decidir si se hace o no se hace porque interesa más o menos o por una decisión política, estamos hablando de seguridad jurídica", ha concluido.--EUROPA PRESS--