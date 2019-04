GenesisCare inaugura en Málaga el mayor centro de oncología privada de Andalucía

Málaga.- GenesisCare inaugura en Málaga el mayor centro de oncología p

GenesisCare, compañía internacional de tratamientos de cáncer, ha inaugurado en Málaga capital el mayor centro de oncología privada de Andalucía, que cuenta con 4.800 metros cuadrados dedicados a esta especialidad.Ubicado en la zona de Cerrado de Calderón de la capital, alberga varias consultas médicas, dos salas de tratamiento radioterápico con equipamiento tecnológico de última generación, braquiterapia, hospital de día para los tratamientos de oncología médica, hipertermia, así como otros servicios que la compañía pone a disposición del paciente enfocados a mejorar su calidad de vida, como nutrición, psicooncología, etcétera.Este centro se suma a los de esta firma en España y es el séptimo en Andalucía, tras los de Campo de Gibraltar, Clínica de la Salud (Cádiz), Hospital La Inmaculada (Granada), Hospital San Juan de Dios (Córdoba), Jerez de la Frontera y Sevilla.Desde GenesisCare han subrayado que el centro de Málaga, al igual que los del resto de España, cuenta con un modelo asistencial centrado en el paciente, abarcando tanto el diagnóstico y tratamiento como el seguimiento y apoyo sociosanitario necesario para facilitar su recuperación.El doctor Jorge Contreras, especialista en oncología radioterápica con más de 25 años de experiencia, es el coordinador médico del centro. También es médico adjunto del Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario Carlos Haya de Málaga, investigador principal en diversos trabajos y ensayos clínicos y tutor clínico y profesor colaborador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.Además, es el presidente electo de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), así como miembro de la European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), de la American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (Astro), de la Federación de Sociedades Oncológicas (Feseo), de la Asociación Española para la investigación contra el cáncer (Aseica) y de la Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC)."Este centro de excelencia va a ofrecer la mejor calidad asistencial en el tratamiento del cáncer. Contamos con un equipo médico muy experimentado y especializado en las distintas patologías tumorales y con equipamiento de alto nivel tecnológico", ha subrayado a los periodistas durante un encuentro informativo.Asimismo, ha hecho hincapié en que está a disposición "todo el conocimiento de la red especializada en cáncer de los centros GenesisCare". "Esto nos permite poner a disposición de nuestros pacientes los tratamientos más avanzados e innovadores en oncología", ha apostillado.Por su parte, el director general de GenesisCare en España, Ramón Berra, ha afirmado que esta apertura es "un paso más" en el desarrollo en España, país que cuenta con 21 centros. "Nuestro modelo de oncología se basa en la personalización de los tratamientos, con una atención muy dirigida y centrada en las necesidades individuales de cada paciente, y cumpliendo en todo momento con los más estrictos criterios de calidad", ha sentenciado.También ha subrayado que se cuenta con la tecnología radioterápica "más avanzada" lo que les permite realizar "tratamientos muy eficaces para los pacientes" contando para ello con un equipo de profesionales "multidisciplinar de primer nivel".TECNOLOGÍALa radioterapia, tal y como han recordado desde GenesisCare, es una técnica indolora y ambulatoria que se emplea con el objetivo de eliminar las células cancerígenas. Gracias a los avances tecnológicos, su precisión es muy alta, capaz de alcanzar tumores ocultos en órganos de difícil acceso. Además, la duración de las sesiones es cada vez más reducida, proporcionando mayor comodidad y seguridad al paciente.Para la aplicación de estas técnicas, desde GenesisCare han subrayado que el centro de Málaga cuenta con el acelerador lineal "más moderno de toda Andalucía en el ámbito privado, el Elekta Versa HD SRS FFF, que permitirá la aplicación de las técnicas de tratamiento más avanzadas y eficaces en radioterapia como la radiocirugía (sin intervención quirúrgica), la SBRT, IMRT, etcétera".GenesisCare cuenta con 30 centros en Australia y 12 en Reino Unido. Tras la adquisición de IMOncology y Oncosur Grupo (incluido Clínica Radon) en 2016, "se ha convertido en el mayor especialista de tratamientos de cáncer" en España.--EUROPA PRESS--