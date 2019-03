28A.- Garzón Y Maíllo Llaman A La Participación Del Votante De Izquier

El coordinador general de IU y cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, y el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, han hecho este sábado un llamamiento a las "millones de personas" que no saben a quién votar para que elijan Unidas Podemos y lograr así "un cambio real en el país".Así lo han indicado a los medios de comunicación antes de participar en Málaga en un acto de precampaña junto a la candidata número dos de IU por Málaga, Eva García Sempere; el portavoz municipal de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla; la parlamentaria andaluza Vanessa García; y la número dos de la candidatura de Adelante Málaga, Paqui Macías."Nosotros creemos que hay que ser capaces de explicar a la gente que la política permite construir soluciones, porque creo que cuando más del 60 por ciento de la población no vota es un problema de la política", ha detallado Garzón, que ha explicado que es a través de la política como se construyen soluciones, las cuales "tienen que ver con lo social" en el caso de IU.Garzón ha resaltado que estas soluciones "tienen que ver conque se ha subido la luz un ocho por ciento en enero, un cinco por ciento en los meses posteriores, hay gente que no puede pagar la luz, no puede encender su frigorífico y eso requiere medidas políticas", por lo que ha señalado que una de sus medidas es nacionalizar Endesa y recuperarla para lo público."Creo que si la gente ve que la política habla de sus problemas cotidianos va a entender la política de una forma mucho más amable. Si la política se dedica a hablar de beligerancia, de hostilidades, de discursos de enfrentar a unos españoles con otros como hace la derecha reaccionaria, creo que es más probable que la gente se quede en casa y nosotros queremos que la gente vaya a votar", ha precisado.Asimismo, ha indicado que se acerca un escenario "en el que está todo muy abierto, en el que hay una enorme volatilidad que se explica pues en las encuestas, que se ve en la calle, que hay millones de personas en este momento que creen que no van a votar en abril", por lo que desde Unidas Podemos van a hacer "un esfuerzo enorme e ingente" para movilizarlas.En la misma línea se ha pronunciado Maíllo, que ha llamado a la participación para "derogar las reformas laborales, que Pedro Sánchez no ha hecho, abordar la lucha contra las cloacas de un Estado que utiliza las propias instituciones y los propios recursos para victimizar y tender trampas y cometer delitos contra formaciones políticas como el caso evidente contra Unidas Podemos".Al respecto ha criticado que Sánchez "tiene unos principios y mañana tiene otros", además de la "operación" de Felipe González para hacer una alianza entre PSOE y Cs, la cual ha considerado que anuncia "que aquellos votantes de izquierda que voten al PSOE saben que pueden hacerlo para que gobierne Cs en nuestro país, y ya saben lo que pasa en Andalucía".Asimismo, ha señalado que "las movilizaciones en Andalucía tienen que estar sobre el resorte de construcción de un proyecto que encabezado en Málaga por Alberto Garzón representa esa regeneración democrática y reversión de las políticas de recortes que se están produciendo en nuestro país".También se ha referido a las elecciones municipales del 26 de mayo y ha calificado de "magnífica" la candidatura municipal de IU junto a Podemos, que "son sin lugar a duda la construcción de una alternativa al gobierno ya caducado y agotado de Paco de la Torre".Así, ha explicado que la campaña de IU se sitúa "sobre esos pivotes, construir una alternativa de esperanza frente a esa instauración del discurso del miedo que nos quieren dar y en el contexto andaluz pues evidentemente reactivar a las movilizaciones de votantes para que apoyen un proyecto que es verdaderamente de cambio frente a las tibiezas de Pedro Sánchez y las amenazas de las derechas".--EUROPA PRESS--