Garzón (IU) ve

El coordinador general de IU y cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, ha considerado este sábado que "está bien" que el delgado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Guijarro, haya dimitido tras la información sobre sus sociedades pantalla en Panamá, por lo que el líder de IU ha pedido investigar estas empresas."La cuestión es cómo alguien con ese historial y con esa circunstancia haya podido llegar a ser delegado de Empleo en Málaga, nada más y nada menos que en nombre de la Junta de Andalucía", ha señalado a los periodistas en Málaga, momentos antes de participar en un acto de precampaña de cara a las elecciones generales.Aquí ha estado acompañado por el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo; la candidata número dos de IU por Málaga, Eva García Sempere; el portavoz municipal de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla; la parlamentaria andaluza Vanessa García; y la número dos de la candidatura de Adelante Málaga, Paqui Macías.Garzón ha precisado que aunque tener empresas en otros países es legar, éstas "tienen que estar sometidas a una investigación porque nadie se crea una empresa en el extranjero en un paraíso fiscal concreto, porque no es Francia, ni es Alemania, estamos hablando de empresas en paraísos fiscales que además se hacen mediante testaferros, es decir, para ocultar la identidad de una persona".En este sentido ha resaltado que "nadie de las familias trabajadoras corrientes" crea sociedades o cuentas corrientes en el extranjero con nombres falsos "porque evidentemente eso indica una clara sospecha de que lo que se estaba haciendo era tratar de evitar que Hacienda conociera el dinero que se estaba gestionando ahí".Así, ha recordado que esto se conoce gracias a las filtraciones que hubo hace meses conocido como 'Panama Papers', que ha permitido que "saltaran a la luz una serie de mecanismos por los cuales las grandes fortunas de nuestro país evitan pagar impuestos"."Vamos a ver qué dice la justicia, pero desde luego yo creo que es lógico que nadie que represente a lo público utilice estructuras que sirven para pagar menos impuestos", ha apuntado.Asimismo, ha indicado que "no podemos decir que nos haya sorprendido", pues ha criticado que Ciudadanos "es un partido cuyo proyecto político consiste en desvalorizar lo público: sus propuestas consisten en acabar con el espacio de lo público por la bajada de impuestos a los más ricos, como se ha puesto de relieve en Andalucía, como se pone de relieve en sus propuestas de precampaña"."Está claro que ellos no tienen como objetivo defender lo público, sino todo lo contrario: avanzar en la privatización, avanzar en la escasez de ingresos para las arcas públicas y eso es coherente desgraciadamente con los acontecimientos que hemos conocido", ha resaltado.Ha incidido en que a Guijarro "un representante de Cs, una persona que decía que venía a regenerar la política, pues se le ha encontrado haciendo trampas fiscales", que ha explicado que consisten en "dejar con menos ingresos a las arcas públicas, porque es una forma de evitar pagar impuestos".Al respecto ha recordado que los impuestos "se convierten luego en escuelas, en hospitales, en profesores, en bomberos, en médicas", por lo que cree que "es desgraciadamente coherente con el programa político del partido de Cs", algo que considera que "hay que denunciarlo en cualquier circunstancia".--EUROPA PRESS--